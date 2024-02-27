Netflix Aboneleri Dikkat: Aboneliğiniz Her An Durdurulabilir!

Netflix abonelerini harekete geçirecek yeni bir bilgi paylaşıldı. Uzun süredir Netflix kullanan ve ödemelerini Apple üzerinden yapan abonelikler her an kesintiye uğrayabilir.

Apple'ın App Store uygulama mağazasının faturalandırma sistemiyle bağlarını tamamen koparacak olan Netflix, destek sayfasında yeni bir bilgi paylaştı. Daha önceden Netflix aboneliklerini Apple üzerinden ödeyen kişiler bu işleme devam edebiliyordu ancak yeni aboneler bu imkandan faydalanamıyordu.

Ancak paylaşılan bilgiye bakıldığında artık bu durum sadece yeni abonelere özel olmayacak. Eski kullanıcılar da aboneliklerinin ödeme yöntemini değiştirmek zorunda.

Netflix Hesabınız Her An Kapanabilir

The Streamable tarafından aktarılan habere göre Netflix, şu an Apple üzerinden abonelik ödemesi yapan kişilere Netflix hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmek için ödeme yöntemlerini değiştirmeleri gerektiğini bildirmeye başladı.

Netflix'in web sitesindeki destek bölümünde de bu değişiklik kabul edildi ve şu not yer alıyor: "Belirli ülkelerdeki bazı Apple faturalı üyelerden, aboneliklerine devam etmek için yeni bir ödeme yöntemi eklemeleri istenebilir."

Bu güncellemenin henüz tüm ülkeler için geçerli olup olmadığı bilinmiyor. Ancak yukarıdaki not şu an sadece ABD web sitesindeki destek bölümünde yer alıyor.

Alınan bu karar ile Netflix'in App Store ödeme sisteminden tamamen uzaklaşmaya başladığını görebiliyoruz. Peki siz Netflix ödemenizi App Store üzerinden mi yapıyordunuz?