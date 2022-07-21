Netflix'in Ağustos Ayı İçerikleri Belli Oldu
Netflix'in önümüzdeki Ağustos ayı boyunca yayınlayacağı içerikler belli oldu. İşte Ağustos ayında gelecek içeriklerin tam listesi!
Netflix bir süredir hızla abone kaybediyor, öyle ki şirket geride kalan çeyrek dönemde yaklaşık 1 milyon abone daha kaybettiğini açıklamıştı. Bu bağlamda reklamlı aboneliği sistemine adapte etmek isteyen Netflix, şu sıralar Microsoft ile görüşmelerini sürdürüyor.
En son yaptığı işten çıkarmalarla maliyetlerinin bir kısmından kurtulan şirket, geçmişteki gibi daha sık içerik üretmenin yollarını arıyor.
Özellikle Disney Plus'ın da ülkemize girmesiyle birlikte kullanıcıların alternatifinin artması Netflix Türkiye'nin de işi daha sıkı tutmak ve abonelerini tutmayı başarmak adına ekstra çaba sarfedeceği anlamına geliyor. Bu bağlamda kullanıcılar Netflix'in yeni içeriklerini merak ediyor ve Netflix bugün önümüzdeki Ağustos ayında sunacağı içeriklerin listesini yayınladı.
Netflix Ağustos 2022 İçerikleri
3 Ağustos
- Woodstack '99: Tam Bir Kaos
5 Ağustos
- Ninja Kaplumbağalar'ın Yükselişi
- The Sandman
10 Ağustos
- Gönül
- Locke & Key (3. Sezon)
12 Ağustos
- Day Shift
- Never Have I Ever (3. Sezon)
18 Ağustos
- He-Man ve Kâinatın Hâkimleri (3. Sezon)
19 Ağustos
- Echoes
- The Cuphead Show (2. Kısım)
20 Ağustos
- Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar
25 Ağustos
- Eğlenceli Tarih Dersleri (2. Sezon)
26 Ağustos
- Boş Zaman
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