Netflix'in Ağustos Ayı İçerikleri Belli Oldu

Netflix'in önümüzdeki Ağustos ayı boyunca yayınlayacağı içerikler belli oldu. İşte Ağustos ayında gelecek içeriklerin tam listesi!

Netflix'in Ağustos Ayı İçerikleri Belli Oldu
Barış Bulut
Barış Bulut -

Netflix bir süredir hızla abone kaybediyor, öyle ki şirket geride kalan çeyrek dönemde yaklaşık 1 milyon abone daha kaybettiğini açıklamıştı. Bu bağlamda reklamlı aboneliği sistemine adapte etmek isteyen Netflix, şu sıralar Microsoft ile görüşmelerini sürdürüyor.

En son yaptığı işten çıkarmalarla maliyetlerinin bir kısmından kurtulan şirket, geçmişteki gibi daha sık içerik üretmenin yollarını arıyor.

Özellikle Disney Plus'ın da ülkemize girmesiyle birlikte kullanıcıların alternatifinin artması Netflix Türkiye'nin de işi daha sıkı tutmak ve abonelerini tutmayı başarmak adına ekstra çaba sarfedeceği anlamına geliyor. Bu bağlamda kullanıcılar Netflix'in yeni içeriklerini merak ediyor ve Netflix bugün önümüzdeki Ağustos ayında sunacağı içeriklerin listesini yayınladı.

Netflix'in Ağustos Ayı İçerikleri Belli Oldu

Netflix Ağustos 2022 İçerikleri

3 Ağustos

  • Woodstack '99: Tam Bir Kaos

5 Ağustos

  • Ninja Kaplumbağalar'ın Yükselişi
  • The Sandman

10 Ağustos

  • Gönül
  • Locke & Key (3. Sezon)

12 Ağustos

  • Day Shift
  • Never Have I Ever (3. Sezon)

18 Ağustos

  • He-Man ve Kâinatın Hâkimleri (3. Sezon)

19 Ağustos

  • Echoes
  • The Cuphead Show (2. Kısım)

20 Ağustos

  • Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar

25 Ağustos

  • Eğlenceli Tarih Dersleri (2. Sezon)

26 Ağustos

  • Boş Zaman

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