Netflix'in Ağustos Ayı İçerikleri Belli Oldu

Netflix bir süredir hızla abone kaybediyor, öyle ki şirket geride kalan çeyrek dönemde yaklaşık 1 milyon abone daha kaybettiğini açıklamıştı. Bu bağlamda reklamlı aboneliği sistemine adapte etmek isteyen Netflix, şu sıralar Microsoft ile görüşmelerini sürdürüyor.

En son yaptığı işten çıkarmalarla maliyetlerinin bir kısmından kurtulan şirket, geçmişteki gibi daha sık içerik üretmenin yollarını arıyor.

Özellikle Disney Plus'ın da ülkemize girmesiyle birlikte kullanıcıların alternatifinin artması Netflix Türkiye'nin de işi daha sıkı tutmak ve abonelerini tutmayı başarmak adına ekstra çaba sarfedeceği anlamına geliyor. Bu bağlamda kullanıcılar Netflix'in yeni içeriklerini merak ediyor ve Netflix bugün önümüzdeki Ağustos ayında sunacağı içeriklerin listesini yayınladı.

Netflix Ağustos 2022 İçerikleri

3 Ağustos

Woodstack '99: Tam Bir Kaos

5 Ağustos

Ninja Kaplumbağalar'ın Yükselişi

The Sandman

10 Ağustos

Gönül

Locke & Key (3. Sezon)

12 Ağustos

Day Shift

Never Have I Ever (3. Sezon)

18 Ağustos

He-Man ve Kâinatın Hâkimleri (3. Sezon)

19 Ağustos

Echoes

The Cuphead Show (2. Kısım)

20 Ağustos

Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar

25 Ağustos

Eğlenceli Tarih Dersleri (2. Sezon)

26 Ağustos