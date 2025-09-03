Netflix'te En Çok İzlenen Diziler: Zirvede Gerilim Dizisi Var

Netflix tarafından paylaşılan liste ile birlikte Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu. 25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında zirvede gerilim türünde bir dizi yer aldı. Peki, geçtiğimiz hafta Netflix'te en çok hangi diziler izlendi?

En iyi mini diziler arasında yer alan İki Mezar (Dos Tumbas), geçtiğimiz haftanın en çok izlenen Netflix dizisi oldu. İki Mezar, torunu Veronica'nın ortadan kayboluşunun ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan Isabel'in hikâyesini konu alıyor.

29 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan dizinin başrol oyuncu kadrosunda Kiti Mánver, Alvaro Morte ve Hovik Keuchkerian yer alıyor. Álvaro Morte daha önce La Casa De Papel'de profesör karakterini canlandırmıştı. İspanyol yapımı dizi toplamda üç bölümden oluşuyor.

En çok izlenen Netflix dizileri listesinin ikinci sırasında Wednesday yer aldı. Popüler dizi, Wednesday Addams'ın hikayesine odaklanıyor. Dizi, Wednesday'in normal bir liseden atıldıktan sonra ailesinin de eski okulu olan ve doğaüstü yeteneklere sahip öğrencilerin gittiği Nevermore Akademisi'ne gönderilmesiyle başlıyor.

Bu akademide bazı doğaüstü yeteneklere sahip olduğunu keşfeden Wednesday, yeteneklerini kontrol etmeyi öğrenirken bir yandan da okuldaki gizemleri çözmeye çalışıyor. Ayrıca akademide yeni insanlarla arkadaş oluyor.

Üçüncü sırada Hostage bulunuyor. 2025 yapımı dizi, toplantı esnasında kocası Alex'in kaçırıldığını öğrenen İngiltere Başbakanı Abigail'in hikâyesini konu alıyor. Başrol oyuncu kadrosunda Suranne Jones, Julie Delpy ve Corey Mylchreest'in yer aldığı dizi toplamda beş adet bölümden oluşuyor.

Netflix'teki en iyi Kore dizileri arasında yer alan Bon Appetit, Your Majesty dördüncü sırada konumlandı. Dört adet bölümden oluşan dizi, zamanda yolculuk yaparak Joseon dönemine giden bir şefin maceralarıın konu alıyor.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler (25-31 Ağustos 2025)