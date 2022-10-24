Netflix, Aralık Ayında İki Yeni Yerli Yapımla Geliyor

Netflix, Aralık ayı içerisinde 2 yerli yapım ile karşımıza çıkıyor. Biri dizi biri film olan yapımlar, ünlü isimlerin bir araya gelmesi ile merak uyandırmaya başladı.

Geçen hafta duyurulan yapımlardan ''Kal'' filminin fragmanı bugün paylaşılırken, ''Sıcak Kafa'' dizisinin fragmanı dün izleyici kitlesi ile buluştu.

Kal Filminin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

11 Kasım tarihinde yayınlanacak olan filmin konusunu firma şu şekilde anlatıyor; “Kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih, hayatına devam etmek için umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmeye başlar. Aşk ve ayrılık hakkında “biraz garip” bir hikâye.”

Oyuncu kadrosu ise:

Dilan Çiçek Deniz

Burak Deniz

Berrak Tüzünataç

Dolunay Soysert

Ersin Arıcı

Şükran Ovalı

Ceyda Düvence

Sıcak Kafa Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Yeni yerli dizi listesine dahil olacak olan Sıcak Kafa, 2 Aralık'ta Netflix aracılığı ile izleyicisiyle buluşacak. Dizi, Afşin Kum'ın aynı adlı romanından uyarlama. Dizinin konusu ve detayları şu şekilde paylaşılıyor;

Dil ve konuşma yoluyla bulaşıp insanları deliliğe sürükleyen bir salgın hastalığın kasıp kavurduğu bir dünyada geçiyor. Annesinin evine sığınıp herkesten uzak bir hayat süren eski dil bilimci Murat Siyavuş, bu hastalıktan gizemli bir şekilde etkilenmeyen tek kişidir. Ancak Salgınla Mücadele Kurumunun acımasız görevlileri peşine düşünce güvenli sığınağından çıkmak zorunda kalan Murat, İstanbul'un harap olmuş sokaklarında bir yandan kaçıp bir yandan da hastalığın kalıcı bir etkisi olan "sıcak kafa"sının sırrını çözmeye çalışır.

Oyuncu kadrosu: