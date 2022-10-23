Netflix'ten Hesap Paylaşımını Engellemek İçin Radikal Karar!

Dünyanın en çok kullanılan dijital platformu olan Netflix, kâr marjını artırmak amacıyla katı kurallar getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hesap paylaşımını engellemek için çeşitli tedbirler alan platform, kullanıcıları sinirlendirecek yeni bir önlem getirmenin peşinde.

Forbes'ta yayınlanan bir habere göre Netflix, kullanıcıların hesap ve parola paylaşımını engellemek için biyometrik güvenlik sistemini getirecek. Bu sistem kapsamında kullanıcılar hesaplarına girmeden önce parmak izi veya yüz tanıma gibi güvenlik seçeneklerini kullanmak zorunda kalacak.

Hesap Paylaşımı Tarih Oluyor!

CCS Insight'ın yaptığı analizlere göre Netflix,'in peşinde olduğu şey, tüm kullanıcılara biyometrik güvenlik seçeneklerini zorunlu hale getirmek. Televizyon gibi aletlerden Netflix izlemeye kalkarsanız tabii ki de bu durum pek mümkün olmayacak. Ancak en azından tablet ve telefon gibi aygıtlara yüz tanıma veya parmak izi güvenlik seçeneklerinin getirileceği düşünülüyor.

Bu haftanın başında firma, belirli bir ücret karşılığında kullanıcıların fazladan hesap eklemelerini sağlayacak bir sistem getireceğini duyurmuştu. Aslen hesap paylaşımını engellemek adına kurulan bu sistemle birlikte hesap paylaşımı tarih olabilir. Reklamlı abonelik gibi çeşitli yeniliklerle platformun kazancını en üst düzeyde tutmayı amaçlayan firmanın aldığı kararlar, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Ancak tüm tepkilere rağmen Netflix geri adım atmayacak gibi duruyor.