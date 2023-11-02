Netflix'ten Yeni Strateji: Art Arda İzlemelerde Reklam Vermeyecek!

Popüler dizi ve film platformu Netflix, uzun zamandır kullanıcı sayısında yaşadığı düşüşü telafi etmeye çalışıyor. Şirket, seyircileri geri kazanmak için yeni bir hamle yaptı. Buna göre artık içerikleri art arda izleyen kullanıcılar yeni bölümde reklam görmeyecek.

Art Arda Üç Bölüm İzleyene Reklamsız Yeni Bölüm!

Netflix'in yeni stratejisi, kullanıcıları platformda daha fazla vakit geçirmeye yönlendiriyor. Öyle ki art arta üç içerik izleyen bir seyirci, dördüncü bölüme geçerken reklam görmeyecek. Bu, kullanıcıların daha fazla içerik tüketmesini sağlayabilir.

Aslında bu habere pek de şaşırmamak gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz yıl bu konuyla alakalı olarak şirketin arka arkaya yayın modelinin etkileşimi artırmada önemli bir etken olduğunu söylediği bir açıklaması olmuştu.

Netflix'in özellikle şifre paylaşımını engellemesinden ve fiyatlara zam yapmasından sonra kullanıcı sayısında büyük oranda düşüş oldu. Ancak son zamanlarda reklam destekli planı ile şirketin kazancı artmaya başladı.

15 milyon aktif kullanıcıyı kendine çektiğini açıklayan şirket, mayıs ayında reklam yayınlayan aylık 5 milyon aktif kullanıcı olduğunu da belirtti. Anlaşılan o ki Netflix reklam gelirleri sayesinde kazanç elde etmeye devam ediyor.

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