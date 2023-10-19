Netflix'in Çabaları Meyvesini Verdi: Abone Sayısı ve Gelirlerde Büyük Artış!

Kullanıcı kaybı nedeniyle öncelikle farklı sektörlere yönelen ve oyunları abonelik sistemine katan Netflix, ardından şifre paylaşımını engelleyerek gelirlerini artırmayı planlamıştı.

Şirketin son yıllardaki giderek artan gelir kaybının bu atılımlarla azalacağı öngörülüyordu ve bugün yayınlanan yılın üçüncü çeyrek kazanç raporlarına göre Netflix’in elde ettiği toplam gelir 8.54 milyar dolara ulaştı ve şirket %7.8 büyüme elde etti.

Firmanın mevcut abone sayısı da 247 milyon olarak açıklandı ve bu, ilginç bir şekilde şirketin en yüksek abone sayısı olarak kayda geçti.

Netflix, Aboneliklerde %10.8 Büyüme Elde Etti

Şirket aboneliklerde sadece son çeyrekte %10.8 büyüme elde etti. Gelen yeni aboneliklerin %30'luk kısmının Netflix'in şifre paylaşımını ilk engellediği ülkelerden geldiği belirtiliyor.

Netflix, yılın son çeyreğinde de %10 civarında büyüme elde etmeyi bekliyor ve yıllık bazdaki gelirlerde de önemli bir artış bekleniyor.

Son yıllarda geçen çalkantılı sürecin ardından Netflix'in yeniden kâr etmeye başlaması, yapılan şifre paylaşımı engelleme gibi atılımların büyük tepki görmesinin ardından oldukça dikkat çekici.

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