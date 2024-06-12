Netflix'in En Popüler Dizilerinden 'Baby Reindeer', The Witcher'ı Geride Bıraktı!

Netflix'in En Popüler TV Şovlarından 'Baby Reindeer', 84.5 Milyon İzlenmeyle Tarihe Geçti. Netflix'in son dönem fenomeni olan "Baby Reindeer", yayınlandığı ilk iki ayda platformun tüm zamanların en çok izlenen TV dizileri arasına girdi.

Richard Gadd'in yaratıp başrolünde yer aldığı bu sınırlı serisi, 11 Nisan'da yayınlandığından bu yana 84.5 milyon izlenme sayısına ulaştı ve böylece Netflix'in en popüler İngiliz dizileri listesinde 10. sıraya yerleşti.

Baby Reindeer İzlenme Rekorları Kırıyor!

Baby Reindeer'ın bu başarısı, daha önce listede 10. sırada yer alan "The Witcher"ın yerini alarak kayda değer bir adım atmış oldu. Ancak, "Bridgerton" 3. Sezonu, 3 Haziran haftasında ekstra 6.9 milyon izlenme kazanarak toplam izlenme sayısını 88.9 milyona çıkardı. 3. Sezonun ikinci bölümü yayınlandığında ise, izleyici sayısının 2. bölümü geçmesi bekleniyor.

Bu arada, "Baby Reindeer"ın popülerliği hızla yayılmaya devam ediyor. Dizi, özellikle sosyal medyada büyük bir etki yaratıyor ve izleyiciler arasında olumlu eleştiriler alıyor.

Richard Gadd'in performansı ve diziye katkıları övgüyle karşılanırken, diziye dahil olan diğer oyuncuların da performansları dikkat çekiyor. Bu başarı, dizinin daha da geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor ve Netflix'in kütüphanesindeki en önemli yapımlardan biri haline geliyor.

Baby Reindeer'ın Netflix'in en popüler dizileri arasına girmesi, dizi dünyasında büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Ancak, bu başarı beraberinde tartışmaları da getirdi.

Özellikle, dizinin gerçek hayattaki olaylara dayanması ve bazı kişilerin hikayede yer alması, diziyle ilgili tartışmalara neden oldu. Bu bağlamda, "Baby Reindeer"ın hikayesi ve etkileri hala devam ediyor, ancak Netflix'in en popüler listesine girişi, dizi dünyasında büyük bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.