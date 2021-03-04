Netflix'in Binlerce Dolarlık Bitcoin Alacağı İddia Edildi

Netflix binlerce dolarlık Bitcoin alacak iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü yatırımcı Tim Draper'a göre Netflix, Bitcoin satın alacak bir sonraki şirket olacak.

Ünlü yatırımcı ve risk sermayedarı milyarder Tim Draper'a göre Netflix, muhtemelen Bitcoin pastasından yararlanacak bir sonraki Fortune 100 şirketi olacak. Yatırımcının iddiasına göre "Netflix and chill" yerine çok yakında "Bitcoin and Chill" ifadesini kullanmak mümkün.

Netflix binlerce dolarlık Bitcoin alacak mı?

YouTube'daki bir podcast'te açıklamalarda bulunan Tim Draper, Netflix'in Bitcoin'in cazibesine yenik düşen bir sonraki büyük işletme olabileceğini tahmin etti. Ancak Draper, Bitcoin için gelecekteki yatırımcının sahip olması gereken temel özelliklerine de değindi. Şirketin tepesindeki yenilikçi bir CEO, Bitcoin'e yatırım yapmak için çok önemli olabilir.

Draper önce Facebook'tan Mark Zuckerberg'in Bitcoin alacağını iddia etse de daha sonra kararını değiştirdi ve Netflix'in kurucusu ve CEO'su Reed Hastings'e yöneldi: "Reed Hastings'in çok yaratıcı düşünceye sahip, çok yenilikçi bir adam olduğunu düşünüyorum. Bence Bitcoin Netflix'in kontrolünde olacak."

Draper büyük bir yatırımcı olmak yerine şirket yöneticisi olma düşüncesine de değindi. Ünlü yatırımcı, "Büyük organizasyonlardan birinin CFO'su olsaydım, 'Bitcoin'de yüzde X'e sahip olmamız gerekir' derdim çünkü geleceğin para birimi olabilir." dedi.

Risk sermayedarı Google, Facebook ve Apple gibi şirketlerin Bitcoin'e yönelmesinin mümkün olduğunu dile getirdi, ancak yine de bu düşük bir olasılık. Draper'a göre Google, Facebook ve Apple kendilerine ait olan merkezi bir para birimi yaratmaya çalışıyor olabilir. Facebook tarafından yönetilen Libra'nın bu noktada bir başlangıç olacağını söylersek yanlış olmayacaktır.

Draper ayrıca Bitcoin için olası bir fiyat limiti tahmininde bulundu ve şunları söyledi: "ABD doları cinsinden döviz varlıkları şu anda 100 trilyon civarında. Bitcoin'in piyasa değeri kısa süre önce 1 trilyon dolara ulaştı. Bu yüzden yüz kat artmaması için hiçbir neden yok."

Çin'den kripto para üretenlere büyük darbe

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