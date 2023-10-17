Netflix, Canlı Spor Yayınına Adım Atıyor: İşte İlk Yayın!

Netflix sonunda canlı spor yayınlarına adım atıyor. Şirketin ilk canlı spor etkinliği, Formula 1 pilotları ve PGA Tour golfçülerinin katıldığı "Netflix Kupası" olarak adlandırılan bir spor etkinliği olacak.

Bu hamle, Netflix'in canlı spor yayınlarına yönelik bir adımıdır, ancak hala büyük liglerin yayın haklarına yüksek miktarlarda yatırım yapma yoluna gitmiyor. Netflix, kendi içeriklerine ve markalarına daha fazla odaklanarak, bu tür farklı ve eğlenceli etkinliklerle izleyici kitlesini genişletmeyi amaçlıyor.

Netflix heyecanlandıran ilk canlı spor yayını için resmi YouTube hesabından fragman da yayınladı.

İlk Etkinliğin Detayları

Netflix Kupası, Las Vegas'ta gerçekleşecek olan bir maç oyunu turnuvasında dört çift Formula 1 sürücüsü ve PGA Tour golfçüsü ile karşılaşacak. Etkinlik, F1'in Las Vegas Grand Prix'sinin açılışından sadece birkaç gün önce, 14 Kasım Salı günü saat 18:00 ET'de başlayacak.

Şu an için Netflix Kupası'na Formula 1 pilotları Alex Albon, Pierre Gasly, Lando Norris ve Carlos Sainz katılacak. Golf profesyonelleri arasında ise Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa ve Justin Thomas bulunuyor.

Turnuva, profesyonel çiftlerin sekiz delikli maçlarını içerecek ve en iyi iki takım Netflix Kupası'nı kazanmak için son çukurda yarışacak.

Netflix'in bu hareketi, platformun sadece film ve dizilerle sınırlı olmadığını ve farklı türlerdeki içerikleri kapsayabileceğini gösteriyor. Netflix, canlı spor etkinlikleri ile seyircilerine daha geniş bir yelpaze sunmayı hedefliyor ve izleyici deneyimini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

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