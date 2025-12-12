Netflix'in 11 Milyon Dolarını Kriptoya Yatıran Ünlü Yönetmen Suçlu Bulundu

Netflix'ten aldığı 11 milyon doları zimmetine geçiren 47 Ronin yönetmeni Carl Rinsch, yargılandığı davada suçlu bulundu. Rinsch, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından hüküm giydi.

Netflix'in 11 Milyon Dolarını Kriptoya Yatıran Carl Rinsch Suçlu Bulundu

Netflix ve Carl Rinsch'in yolları, ilk olarak 2018'de White Horse (sonradan Conquest) adlı proje için kesişti. Şirket, 2018–2020 arasında diziye toplam 44 milyon dolar yatırım yaptı. Ancak 2020 yılına gelindiğinde, projenin bitirilmesi için 11 milyon dolar ek ödeme daha istendi.

Ancak sonradan ortaya çıktı ki bu 11 milyon dolar dizi için değil, Rinsch'in lüks hayatını finanse etmek için kullanıldı. İddianameye göre fonları farklı banka transferleriyle kişisel hesabına geçiren Rinsch, borsa ve kripto yatırımlarında paranın büyük bölümünü batırdı.

11 milyon doların yarısından fazlasını kısa sürede kaybeden Rinsch, daha sonra kripto para piyasasına odaklanarak lüks tüketim harcamaları yaptı. Mahkeme kayıtlarına göre yapılan harcamalardan bazıları ise şu şekilde:

3.3 milyon dolar mobilya, antika ve yatak

2.4 milyon dolar kırmızı Ferrari ve beş Rolls-Royce

1.7 milyon dolar kredi kartı borcu

Bir adet 387 bin dolar İsviçre yapımı lüks saat

Carl Rinsch ve avukatları suçlamaların asılsız olduğunu savunsa da mahkemenin kararı ünlü yönetmenin suçlu olduğu yönünde oldu. Rinsch’in cezası ise 17 Nisan 2026’da açıklanacak. Peki Conquest isimi diziye ne oldu?

Netflix, Carl Rinsch'in ve yapım şirketinin hiçbir hedefi tutturulamaması ve artan maliyetler nedeniyle Conquest’i 2021’de iptal etti ve projeye aktardığı toplam 55 milyon doları zarar olarak yazdı. Şirketin parasını geri alması ise beklenmiyor.

Her ne kadar Rinsch 2021'de Dogecoin'e 4 milyon dolar yatırmış ve parasını 27 milyon dolara çıkarmayı başarsa da ünlü yönetmenin lüks tutkusu bu paranın da suyunu çekmesine neden oldu.