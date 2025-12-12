Yılın En İyi Oyunu Belli Oldu: 9 Ödülle Geceye Damga Vurdu

Oyun dünyasının Oscar'ı olarak bilinen The Game Awards 2025 sahiplerini buldu ve gecenin en prestijli ödülü olan "Yılın Oyunu" unvanını Fransız stüdyo Sandfall Interactive'in ilk oyunu olmasına rağmen 2025'e damgasını vuran Clair Obscur: Expedition 33 kazandı.

Yılın Oyunu Clair Obscur: Expedition 33 Oldu

12 farklı kategoride aday gösterilerek The Game Awards tarihinde rekor kıran Clair Obscur: Expedition 33, rakiplerini geride bırakarak Yılın Oyunu ödülünün sahibi oldu. Etkileyici hikayesi ve stratejik sıra tabanlı dövüş mekanikleriyle oyuncuları kendine hayran bırakan Expedition 33, 2025'in tartışmasız en iyi oyunu seçildi.

Oyun aynı zamanda En İyi Hikaye, En İyi RPG, En İyi Müzik ve daha pek çok dalda bir çok ödül kazandı. "Indie" sayılabilecek küçük bir stüdyo ile geliştirilen Clair Obscur: Expedition 33, böylelikle büüyk stüdyolara da ilham kaynağı oldu. Eğer Xbox Game Pass aboneliğine sahipseniz siz de bu oyunu herhangi bir ek ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

Clair Obscur: Expedition 33 Konuus Ne?

Clair Obscur: Expedition 33, "Ressam" (The Paintress) adlı gizemli bir varlığın her yıl belirli bir yaşın üzerindeki herkesi yok ettiği fantastik bir dünyada geçiyor. Ana karakterimiz Gustave ise sevgilisini bu felakete kaybettikten sonra yaşamak için sadece bir yılı kalmasına rağmen bir grup gönüllüyle birlikte Ressam'ı durdurmak için tehlikeli bir sefere çıkıyor. Birden fazla karakteri yönetebildiğiniz oyunda "Ressam" ve yaşadığımız dünya hakkında pek çok şey öğreniyoruz.