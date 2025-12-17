Netflix Kullanıcıları Buraya: Cem Yılmaz’dan Yılbaşı Sürprizi

2025 yılının sonuna yaklaşırken yeni bir yıla girmenin heyecanı şimdiden hissedilmeye başladı. 2026’ya sayılı günler kala yılın son günü birçok kişi için her zamanki gibi özel bir anlam taşıyor. Dijital akış platformları da abonelerine bu özel günde keyifli bir vakit sunmak için her yıl özel içerikler sunuyor.

Popüler dijital akış servisi Netflix de yılın son gününe özel dikkat çekici bir sürpriz açıkladı. Öyle ki platform, Cem Yılmaz’ın CMXXIV gösterisini yılın son gününde kütüphanesine ekleyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

CMXXIV, Yılın Son Gününde Netflix'te

Netflix Türkiye, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla Cem Yılmaz’ın CMXXIV gösterisinin 31 Aralık’ta platformda yayınlanacağını açıkladı. Ünlü komedyenin günlük hayata dair gözlemlerini ve güncel gelişmeleri kendine özgü mizah diliyle ele aldığı bu stand-up gösterisi, yılın son gününde birçok kişiyi Netflix ekranlarına kitleyecek gibi görünüyor.

Yılbaşı planımı soranlara: CMXXIV 31 Aralık'ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/0O8cr6xnFG — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 17, 2025

İlk olarak Şubat 2024’te sahnelenen CMXXIV, sonrasında birkaç kez izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Mevcut bilgiler ise gösterinin ocak ayı itibarıyla artık sahneye çıkmayacağını işaret ediyordu. CMXXIV’nin Netflix’te yayınlanacak olması da bu iddiaları daha da güçlendiriyor.

Netflix Abonelik Fiyatı Ne Kadar?

Paket Adı Aylık Ücret (TL) Çözünürlük Aynı Anda İzleme Temel Plan 189,99 TL 720p (HD) 1 Cihaz Standart Plan 289,99 TL 1080p (Full HD) 2 Cihaz Özel Plan 379,99 TL 4K + HDR 4 Cihaz

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? 31 Aralık'ta Netflix kullanıcılarına sunulacak CMXXIV gösterisini izleyecek misiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.