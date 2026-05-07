iQOO'nun 100W Hızlı Şarja Sahip Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

iQOO 15T'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun görüntüleri paylaşıldı. Böylece iQOO 15T'nin tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

iQOO 15T'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

iQOO 15T'nin arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Görselde telefonun mavi renge sahip sürümü mevcut. Diğer renk seçenekleri henüz belli değil.

iQOO 15T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Wi-Fi 7: Destekleyecek.

Destekleyecek. Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO 15T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO'nun yeni telefonunda Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te oynanıyor. Yani telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Dimensity 9500 işlemcisi daha önce OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. iQOO 15'te ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

iQOO 15T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 6000 nit parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 6000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

6000 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

iQOO 15T'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

iQOO 15T, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. iQOO 15'te ise 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da 100W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

iQOO 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15T'nin mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO 15, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 15T Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

iQOO 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 15 için 4.199 yuan (27.951 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 15T'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 4.300 yuan (28.627 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 57 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Paylaşılan görsele göre iQOO 15T'nin tasarımının iQOO 15'e benzeyeceğini söyleyebilirim. Ben iQOO 15'in tasarımını çok beğenmiştim. Yeni telefon, şık tasarımın yanı sıra özellikleriyle de dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunların bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan oynanabileceğini belirteyim. Bu arada telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bunun nedeni ise yüksek batarya kapasitesine sahip olması.