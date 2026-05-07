CS: GO'nun Mobil Sürümü Geliyor Ama Büyük Bir Engel Var (Video)

Valve, 2012 yılında Counter-Strike serisinin şimdiye kadar en çok sevilen oyunlarından biri olan CS: GO (diğer bir deyişle Counter-Strike: Global Offensive) isimli oyununu piyasaya sürdü. 2023 yılında Counter-Strike 2 gelene kadar oyun sektöründe en etkili yapımlardan biri olsa da daha sonra kademeli olarak kaldırıldı.

Geliştirici, oyunu Mart 2026'nın başında yeniden Steam üzerinden erişime açsa da henüz bu oyunla ilgili planlarını duyurmadı. Büyük bir olasılıkla nostalji amaçlı sunuldu ve eskiden olduğu gibi geniş çaplı bir destek gelmeyecek. Eskiye özlem duyanlar için arada sırada oynanabilecek olan bu yapım, şimdi de mobile geliyor. Ne var ki bu projenin arkasında Valve bulunmuyor.

CS: GO'nun Mobil Sürümü Neler Sunacak?

Counter-Strike: Global Offensive'in mobil sürümü, Valve tarafından resmî olarak desteklenmeyen bir ekip tarafından geliştiriliyor. Oyun, FPS yani birinci şahıs nişancı türüne sahip oyunun mobil cihazlar için optimize edilmiş bir sürümü olacak. Orijinal oyunda yer alan tüm özellikler, mobil sürümde de yer alacak.

Unofficial CS:GO Mobile Coming Soon!



Developed by a small team called Trymiss, this unofficial project aims to bring a classic tactical shooter experience to mobile.



High-stakes competitive action pic.twitter.com/6ybcMR94dG — Ninjago (@Ninjago9101) May 5, 2026

Oyundaki animasyonlar, Counter-Strike: Global Offensive'in PC sürümü ile aynı olacak. Paylaşılan tanıtım videosunda mobil sürümün 20'den fazla bıçak ve gerçekçi silahlar içereceği belirtildi. Arayüz de orijinal oyun ile büyük ölçüde aynı kalıyor. Elbette ki şu an optimizasyonun ne durumda olduğuna dair bir şeyler söylemek için çok erken. Oyunun mobil versiyonu henüz herkese açık olarak test edilmiyor. Bu testlere başlandıktan sonra iyi optimize edilip edilmediği de ortaya çıkacaktır.

CS: GO'nun Mobil Sürümü Hangi Platformlarda Olacak?

Trymiss adlı küçük bir ekip tarafından geliştirilen CS: GO'nun mobil versiyonu hem Android hem iOS'te erişilebilir olacak. Tabii, mobil sürümün sorunsuz bir şekilde çıkışını gerçekleştirme ihtimalinin şu anlık çok da yüksek olmadığını belirtmek gerek. Bunun sebebi, oyunun arkasında Valve'ın desteğinin olmaması.

Mobil sürüm için izin alınıp alınmadığı şimdilik belli değil fakat projeye herhangi bir onay verilmediyse piyasaya sürüleceği sırada Valve tarafından engel olunması muhtemel. Bu da mobil sürümün hiçbir zaman oyuncularla buluşmama ihtimali olduğu anlamına geliyor. Geliştiriciler, yayınlanan videoda mobil versiyonun 2026 yılında geleceğini belirtse de henüz net bir tarih verilmedi. O yüzden neler olacağını görmek için bir sonraki açıklamayı beklemekten başka seçenek yok.

CS: GO'nun Mobil Sürümü Nasıl İndirilecek?

CS: GO'nun mobil sürümünün App Store ve Play Store'a gelmesi bekleniyor. Eğer söz konusu uygulama mağazalarında yerini alırsa mağazada oyunun adını aratıp yükleme butonuna tıklamak yeterli olacak. Tabii, daha önce de belirttiğimiz üzere projenin arkasında Valve bulunmuyor. Oyunun hakları Valve'a ait olduğu için hiçbir şekilde yayınlanmasına izin vermeyebilir. Bu durumda ne iOS ne Android uygulama mağazalarında yer alacaktır.

Editörün Yorumu

Counter-Strike: Global Offensive'in üzerinde çalışılan mobil sürümü ile ilgili beklentilerimin epey düşük olduğunu belirtmeliyim. Oyundaki tüm haritalar, sesler, karakterler ve dahasının hakları Valve'a ait. Yayınlanan videoda da görüleceği üzere mobil sürümde hemen hemen hepsi kullanılıyor. Eğer Valve'dan izin alınmamışsa -ki ben bu ihtimali de çok düşük görüyorum- proje için harcanan emek ve çaba bir çırpıda yok olabilir. O yüzden mobil sürümün oynanabilir olacağına kesin gözüyle bakmamakta fayda var. Aksi takdirde hayal kırıklığı yaşanabilir.