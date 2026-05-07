Xiaomi'nin Güçlü Amiral Gemisi Yolda! İki İşlemci Seçeneği Olacak

Kamera özellikleriyle dikkatleri üzerine çekecek Xiaomi 18 Ultra için geri sayım başladı. Daha önce temel özellikleri sızdırılan akıllı telefonun işlemcisiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Buna göre cihaz iki farklı işlemci opsiyonuyla kullanıcı karşısına çıkacak. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 18 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Xiaomi 18 Ultra ile ilgili son sızıntılar iki farklı işlemci seçeneğiyle satışa sunulacağını gösteriyor. Buna göre akıllı telefonun Çin versiyonunda markanın kendi geliştirdiği Xring O3 işlemcisi kullanılacak. Global sürümde ise Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro yonga seti karşımıza çıkacak. Bu strateji Samsung’un amiral gemisi modellerinde bazı bölgelerde Exynos ve bazı ülkelerde ise Qualcomm işlemcilerine yer vermesine benziyor diyebiliriz.

Bizi ilgilendiren taraf ise global versiyonu. Bu kapsamda ürüne güç verecek Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun selefi Snapdragon 8 Elite Gen 5'e kıyasla daha geliştirilmiş bir yapıda olacağını söyleyebiliriz. Yeni yonga seti 2 nm fabrikasyon sürecine sahip olacak. Bu da 3 nm tabanlı yongalara kıyasla daha az ısınacağı ve aynı zamanda daha yüksek performans sunacağı şeklinde yorumlanabilir.

İşlemcinin oyun performansıyla ilgili şu an için kesin konuşmak doğru olmaz. Burada Snapdragon 8 Elite Gen 5 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bu doğrultuda donanımın Genshin Impact’te ortalama 60 FPS ve Fortnite’ta ise 80–90 FPS aralığında bir performans gösterdiğini görüyoruz. Yeni yonganın daha güçlü olacağını dikkate aldığımızda muhtemelen bundan daha iyi bir performans sunacağını söylemek mümkün.

Xiaomi 18 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (global) - Xring O3 (Çin)

Xiaomi 18 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 18 Ultra’da 6,9 inç boyutunda ve 2K çözünürlük sunan OLED bir ekran yer alacak. Xiaomi 17 Ultra’da ise 6,9 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına ve 1200 x 2608 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED panel kullanılmıştı. Yeni modelin ekran yenileme hızı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak selefinin yenileme hızını göz önüne aldığımızda muhtemelen 120Hz veya daha üzeri bir hızı desteklemesi muhtemel.

Xiaomi 18 Ultra Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Şu ana dek Xiaomi 18 Ultra'nın kamerasıyla ilgili spesifik bir detay paylaşılmadı. Fakat selefinde 50 megapiksel ana, 200 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı kameraları tercih edilmişti. Henüz kesin olmasa da yeni modelin ana kamerasında bir artış olması sürpriz olmaz.

Xiaomi 18 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Hatırlanacağı üzere Xiaomi 17 Ultra bu yılın şubat ayında tanıtılmıştı. Ancak bazı kaynaklara göre Xiaomi 18 Ultra için bu kadar beklemek zorunda kalmayacağız. Bu kapsamda cihazın bu yılın aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunulması söz konusu. Bununla birlikte selefinin halihazırda Türkiye’de satışa çıktığını göz önüne aldığımızda yaklaşan telefonun da ülkemize gelmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtelim.

Xiaomi 18 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Ultra ülkemizde 109.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Xiaomi 18 Ultra işlemcisi başta olmak üzere birçok alanda daha güçlü olacağından 114.999 TL seviyesinde bir fiyatla gelebilir. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Ultra’nın sızdırılan özelliklerine baktığımda, selefi gibi üst düzey bir performans sunacağını söyleyebilirim. Beni burada özellikle telefonun global sürümünde yer alacak Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro heyecanlandırıyor. Özellikle yeni yongada 3 nm’den 2 nm’ye geçilecek olması önemli bir performans sıçraması yaşatacak diyebilirim.