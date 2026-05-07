13.000 mAh Bataryalı Android Tablet Geliyor! 16 GB RAM'e Sahip

iQOO yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Pad 6 Pro isimli tabletin görüntüsü paylaşıldı. Bununla beraber cihazın tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip tablet, yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Cihazda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

iQOO Pad 6 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

iQOO Pad 6 Pro'nun tasarımı, iQOO Pad 5 Pro'ya çok benzeyecek. Tabletin arka yüzeyinde daire şeklinde modül konumlanacak. Modülün üzerinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde iQOO logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Görselde tabletin yeşil rengi mevcut. Diğer renk seçenekleri henüz belli değil.

iQOO Pad 6 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 4K

Ekran Teknolojisi: LCD

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 512 GB'a kadar

Batarya: 13.000 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 16

iQOO Pad 6 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, LCD ekran üzerinde 4K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli iQOO Pad 5 Pro'da 13 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 2064 x 3096 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut. Buna göre yeni tablette 1300 nit civarı bir parlaklık ve 144Hz yenileme hızı görebiliriz.

1300 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu beligin şekilde hissediliyor.

iQOO Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda da yer aldığını belirtelim. Pad 5 Pro'da ise Dimensity 9400+ tercih edilmişti. Bu işlemci, söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

iQOO Pad 6 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Pad 6 Pro'nun mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pad 5 Pro, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

iQOO Pad 6 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 16'ya sahip iQOO Pad 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun tabletleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 6 PRo'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

iQOO Pad 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Pad 5 Pro için 2.499 yuan (16.512 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 6 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 2.600 yuan (17.180 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 21 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılamdığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirteim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda iQOO Pad 6 Pro'nun oldukça iddialı bir tablet modeli olacağını düşünüyorum. Cihazın yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Tabletin ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Bence LCD yerine AMOLED veya OLED tercih edilse daha iyi olur çünkü bu ekran teknolojileri, çok canlı renklere sahip.