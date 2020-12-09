Netflix'ten Çocuklu Ailelere Özel Yeni Özellik

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix her geçen gün yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Netflix'in son yeniliği çocuklu ailelere özel. İşte Netflix'in çocuklu aileler için geliştirdiği yeni özelliği hakkında detaylar.

Netflix, Çocuk Etkinlik Raporu Sunacak

Netflix, ebeveynlerin çocuklarının ne izlediğini daha iyi anlaması ve izlemesi için yeni bir araç sunuyor. Çocuk Aktivite Raporu olarak adlandırılan yeni özellik, çocukların en çok ne tür programlamayı izledikleri, en sevdikleri karakterin kim olduğu ve ilgi alanlarına göre yeni şovlar için öneriler içeriyor.

Çocuk hesapları etkin olan Netflix kullanıcılarına e-postalar bu hafta sonu gönderilmeye başlandı. Gönderilen maillerde çocuk etkinlik raporu hakkında bilgi yer alıyor. Raporda ayrıca çocuklar için boyama sayfaları (Netflix karakterleri ve şovlarına dayalı) ve ebeveynlerin çocuklarına en sevdikleri şov veya karaktere göre soracakları sorular hazırlandı.

Netflix'in çocuklar ve aileler için ürün inovasyon ekibini yöneten Michelle Parsons, ebeveynlerin, çocukların ne izlediklerini daha kapsamlı bir şekilde anlayarak çocuklarıyla daha iyi bağlantı kurabileceklerini umuyoruz açıklamasını yaptı.

Parsons, Netflix'in çocuk profillerinin genellikle "okul öncesi ve gençlik öncesi" yaşları arasındaki çocuklar için yapıldığını söyledi. Parsons, "daha büyük çocuklar ebeveynlerinin ne izlediklerini bilmelerini istemiyorlarsa - ya da izlenme fikrinden hoşlanmıyorsa - çocuklar ailee bireyleri ile konuşmları. Ebeveynler herhangi bir zamanda raporlardan vazgeçebilir." dedi.

Sizler Netflix'in ailelere özel yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce özellik faydalı mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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