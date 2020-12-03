Netflix, İstanbul'da Ofis Açacak! Resmi Açıklama Geldi

Netflix, İstanbul'a ofis açmaya hazırlanıyor. Netflix kurusucu tarafından açıklama yapıldı. Ayrıntılar haberimizde.

Netflix İstanbul'a Ofis Açacak: Netflix İstanbul Ofisi Ne Zaman Açılacak?

Dünya genelinde 195 milyon üyesi bulunan Netflix, Türkiye’de ofis açma kararı aldığını duyurdu. Bu adım, Türkiye’de üretilen başarılı yapımların dünyaya daha güçlü bir şekilde taşınmasına aracı olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ofis açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, Netflix eş CEO’su Reed Hastings, Türkiye’deki 3 milyonu aşkın Netflix üyesine teşekkür ederek İstanbul’da bir ofis açacak olmanın gurur verici olduğunu ifade etti.

Netflix, Türkiye’deki yatırımlarını arttırmaya devam ediyor. Kısa süre önce Türkiye’de 10 yeni orijinal yapıma imza atacağını duyuran Netflix, önemli bir adım daha atarak İstanbul’da bir ofis açma kararı aldığını açıkladı. Netflix’in Türkiye ekibine ev sahipliği yapması planlanan ofis, 2021 yılının ikinci yarısında kapılarını açacak ve yeni istihdam olanaklarını beraberinde getirecek.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi: “Özellikle son on beş yılda büyük gelişim yaşayan sinema ve dizi sektörümüz, ekonomik büyüklüğünün yanı sıra tanıtım ve kültür diplomasisinin önemli araçlarından birisi haline gelmiştir. Bu anlamda Netflix gibi global bir şirketin ülkemizde ofis açma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye’de üretilen dizi ve filmlerin 190 ülkede izlenebilir olmasının sektörümüzü uluslararası alanda daha görünür kılacağını ve film turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünmekteyim.”

Netflix'in Kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings şunları söyledi: “Türkiye, zengin kültürü ve köklü hikaye anlatma geleneği ile bizim için çok değerli bir ülke. Bu nedenle muhteşem bir şehir olan İstanbul’da ofis açacak olmak bizi gururlandırıyor. Türkiye’ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye’deki 3 milyonu aşkın üyemize ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz.”

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin etkileyici hikayelerini anlatma heyecanımız, gelecek yatırımlarımız için bize güç veriyor. Bu yolda, İstanbul ofisimizin açılacak olması ile birlikte, kreatif ekiplerimiz ve paydaşlarımızla olan yakın çalışmalarımızın daha da verimli bir şekilde süreceğine inanıyoruz. Ülkemizin özgün hikayelerini, 195 milyon Netflix üyesine sunmaya devam edeceğiz.”