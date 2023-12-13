Netflix, Disney Plus'ın 14 Dizisini Kütüphanesine Ekliyor: İşte O Diziler!
Disney, CEO Bob Iger liderliğindeki yeni lisans stratejisi çerçevesinde Netflix'e 14 önemli dizi devrediyor. İşte detaylar!
Disney, CEO Bob Iger'in öncülük ettiği yeni lisans stratejisi kapsamında, 14 önemli dizi hakkında Netflix ile anlaşmaya varıyor. Bu anlaşma, 2024 ve 2025 boyunca popüler yapımların, aralarında Prison Break, Archer ve Lost'un da bulunduğu Netflix platformunda izlenebileceği anlamına geliyor
Disney ve Netflix İşbirliği: 14 Popüler Dizi, Yeni Lisans Stratejisiyle Yolda
İşte duyurulan programların ve planlanan yayın tarihlerinin tam listesi:
- The Wonder Years: 1 Ocak 2024
- This is Us: 8 Ocak 2024
- My Wife & Kids: 5 Şubat 2024
- SPN 30 for 30: Şubat-Aralık 202
- The Resident: 4 Mart 2024
- White Collar: 1 Nisan 2024
- Reba: 6 Mayıs 2024
- Archer: 13 Mayıs 2024
- How I Met You Mother: 3 Haziran 2024
- Lost: 1 Temmuz 2024
- Prison Break: 29 Temmuz 2024
- The Hughleys: 2 Eylül 2024
- Bernie Mac: 1 Ocak 2025
- Home Improvement: 1 Şubat 2025
Bu stratejik değişiklik, Bob Iger'in yönetimindeki Disney'in film ve TV içeriğini sinemalarda yayınlama ve farklı platformlarda lisanslama konusundaki yaklaşımını yansıtıyor.
Disney Plus Fiyatı Ne Kadar? Güncel 2023 Ücreti
Disney Plus fiyatı ne kadar sorusu, popüler dijital yayın platformuna abone olmak isteyen kişilerin büyük bir kısmı tarafından en fazla sorulan soruların başında geliyor.
Iger'in vurguladığı gibi, Disney Plus platformu özel içerikleriyle dolu olarak kalacak. Disney, Pixar, Marvel ve Star Wars'un ana markalarını diğer yayın sitelerine lisanslamayacak, bu nedenle bu markalara ait içerikleri izlemek için Disney Plus aboneliğini sürdürmek önemli olacak..
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