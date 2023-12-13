Netflix, Disney Plus'ın 14 Dizisini Kütüphanesine Ekliyor: İşte O Diziler!

Disney, CEO Bob Iger'in öncülük ettiği yeni lisans stratejisi kapsamında, 14 önemli dizi hakkında Netflix ile anlaşmaya varıyor. Bu anlaşma, 2024 ve 2025 boyunca popüler yapımların, aralarında Prison Break, Archer ve Lost'un da bulunduğu Netflix platformunda izlenebileceği anlamına geliyor

Disney ve Netflix İşbirliği: 14 Popüler Dizi, Yeni Lisans Stratejisiyle Yolda

İşte duyurulan programların ve planlanan yayın tarihlerinin tam listesi:

The Wonder Years: 1 Ocak 2024

This is Us: 8 Ocak 2024

My Wife & Kids: 5 Şubat 2024

SPN 30 for 30: Şubat-Aralık 202

The Resident: 4 Mart 2024

White Collar: 1 Nisan 2024

Reba: 6 Mayıs 2024

Archer: 13 Mayıs 2024

How I Met You Mother: 3 Haziran 2024

Lost: 1 Temmuz 2024

Prison Break: 29 Temmuz 2024

The Hughleys: 2 Eylül 2024

Bernie Mac: 1 Ocak 2025

Home Improvement: 1 Şubat 2025

Bu stratejik değişiklik, Bob Iger'in yönetimindeki Disney'in film ve TV içeriğini sinemalarda yayınlama ve farklı platformlarda lisanslama konusundaki yaklaşımını yansıtıyor.

Iger'in vurguladığı gibi, Disney Plus platformu özel içerikleriyle dolu olarak kalacak. Disney, Pixar, Marvel ve Star Wars'un ana markalarını diğer yayın sitelerine lisanslamayacak, bu nedenle bu markalara ait içerikleri izlemek için Disney Plus aboneliğini sürdürmek önemli olacak..