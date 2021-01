Netflix Dizilerini İndirmek Artık Mümkün!

Netflix sonunda kullanıcıların şovları ve dizileri indirmesini sağlayan özelliği hayata geçiriyor. Çevirim dışıyken dizileri izleyebilmemizi sağlayacak bu özellik, bir şovu veya filmi indirip, daha sonra izlememize yardımcı olacak.

Netflix Dizisi Nasıl İndirilir?

Netflix uygulamasına girin.

uygulamasına girin. İndirmek istediğiniz diziye dokunun ve İndir butonuna basın.

butonuna basın. En alttaki menüden İndirilenler sekmesine girin.

Netflix Filmi Nasıl İndirilir?

Birkaç aydır devam eden söylentiler ve spekülasyonlar neticesinde Netflix nihayet harika bir özelliği daha bünyesine katıyor. Android ve iOS işletim sisteminde bulunan Netflix uygulamalarını güncelledikten sonra, seçtiğiniz şov veya dizilerin bir indirme butonuna sahip olduğunu görebilirsiniz. Fakat uyarımızı yapalım, bu özellikten faydalanabilmeniz için iOS 8.0 veya Android 4.4.2 ve üzerinde çalışan bir cihaza sahip olmalısınız.

Uygulama güncellendiğinde Netflix menüsünde "İndirilebilir" olarak adlandırılan yeni bir kategori olduğunu göreceksiniz. Netflix, indirilebilir içeriklerin şimdilik birkaç gösteri ve diziyle sınırlı olduğunu söylüyor; ancak Stranger Things, The Crown, Narcos, Orange is the New Black, Breaking Bad ve filmlerden Pulp Fiction, Nightcrawler, Good Will Hunting, Hot Fuzz'ın bu listeye dahil olduğunu görüyoruz.

Özellikten faydalanabilmek için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Ayrıca indirmek istediğiniz içeriğin video kalitesini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Evde veya ofisinizde yüksek hızlı bir Wi-Fi bağlantınız varsa, filmlerin HD sürümünü çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Açıkçası Netflix'in bu adımı çok hoşuma gitti, üyelik yenilemek için güzel fırsat!