Netflix, Efsanevi O Oyunu Animeye Dönüştürüyor!

Netflix'in Drop 01 sanal etkinliği sırasında Capcom, Studio MIR ve Castlevania dizi sorumlusu Adi Shankar, tamamen yeni bir anime serisinin yolda olduğunu doğruladı.

Bu yeni seri, Shin Itagaki ve Madhouse Studios'un 2007'deki önceki anime serisinden farklı bir sürekliliğe sahip olacak. Shankar, 2018 yılında hakları güvence altına almış ve dizinin ilk sezonunun 8 bölümden oluşacağını açıklamıştı.

Film yapımcısının ayrıca Castlevania'da yaptığı gibi bağlantılı bir "çok sezonlu hikaye" planı var ve hayranların en sevdiği karakterler dizi boyunca ilk kez sahneye çıkacak.

Peki Bu Hangi Oyun?

Capcom tarafından yapımcılığı yapılmış, Capcom'un Resident Evil serisinin devamı olarak tasarladığı Devil May Cry oyunu anime oluyor. Netflix bunu bir fragmanla duyurdu.

Shankar bu konuda şunları söyledi:

"Netflix ve Capcom'un beni Devil May Cry serisine liderlik etmem için görevlendirmesinden onur duyuyorum. Alex Larsen ve ben bu karakterleri seviyoruz, biz fandomun bir parçasıyız ve kendimiz için belirlediğimiz olağanüstü yüksek çıtayı aşmaya söz veriyoruz."

Dizinin resmi açıklamasında ise:

"Popüler Capcom oyununun bu animasyon uyarlamasında, şeytani güçler, insan ve şeytan diyarları arasındaki portalı açmak için iş başında. Her şeyin ortasında, yetim, kiralık bir iblis avcısı olan Dante vardır ve her iki dünyanın kaderinin boynunda asılı olduğundan habersizdir." deniyor.

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