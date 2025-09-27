Netflix Ekim 2025 Takvimi Belli Oldu! İşte Yeni Dizi ve Filmler
Netflix Ekim 2025 takvimi belli oldu. Peki platform kütüphanesine yeni eklenecek dizi ve filmler neler? İşte Netflix Ekim 2025 içerikleri listesi!
Popüler dijital akış platformu Netflix, içerik kütüphanesini hız kesmeden genişletiyor. Ağustos 2025 programının ardından bu kez gözler, ekim ayında izleyicilerle buluşacak yeni yapımlara çevrilmiş durumda. Peki önümüzdeki ay Netflix’e hangi dizi ve filmler ekleniyor? İşte Netflix Ekim 2025 içerik takvimi…
Netflix'te Yayınlanacak Yeni Dizi ve Filmler - Netflix Ekim 2025 Takvimi
1 Ekim 2025
- About My Father – Film
- Austin Powers Movie Collection – Film
- Beverly Hills Cop Movie Collection – Film
- Blue Crush – Film
- Casper – Film
- Coach Carter – Film
- Dirty Dancing – Film
- Coming to America – Film
- Daddy Day Care – Film
- Death Becomes Her – Film
- Dr. Seuss’ The Lorax – Film
- Dracula – Film
- Eddie Murphy: Raw – Film
- Ejen Ali: The Movie / Ejen Ali: The Movie 2 – Film
- Elysium – Film
- Fifty Shades Collection – Film
- Ghost Rider: Spirit of Vengeance – Film
- Hacksaw Ridge – Film
- Halo (Sezon 1-2) – Dizi
- Happy Halloween Playlist (Sezon 1) – Dizi
- I Still Know What You Did Last Summer – Film
- Law Abiding Citizen – Film
- Love is Blind (Sezon 9) – Dizi
- Meet Joe Black – Film
- Molly’s Game – Film
- Mr. & Mrs. Smith – Film
- NCIS (Sezon 18-19) – Dizi
- One Piece (Sezon 25) – Dizi
- Pineapple Express – Film
- Point Break – Film
- Red Dragon – Film
- Scarface – Film
- Sinister 2 – Film
- Spooky Halloween Playlist (Sezon 1) – Dizi
- Riv4lries (Sezon 1) – Dizi
- Sister Act / Sister Act 2: Back in the Habit – Film
- Slender Man – Film
- Taxi Driver – Film
- Training Day – Film
- The Book Club Murders – Film
- The Christmas Contract – Film
- The Goonies – Film
- The Hurt Locker – Film
- The Lincoln Lawyer – Film
- The Mask – Film
- The Strangers – Film
- The Way Home (Sezon 1-2) – Dizi
- The Wrath of Becky – Film
- When a Stranger Calls – Film
2 Ekim 2025
- After School Doctor – Dizi (yeni bölüm)
- Dodgeball: A TRUE Underdog Story – Film
- Dudes (Sezon 1) – Dizi
- Rockstar: Duki From The End of the World – Dizi / Belgesel
- The Game: You Never Play Alone (Sezon 1) – Dizi
- The Martian – Film
- The Pride of the Temp – Dizi (Japon)
- Winx Club: The Magic Is Back (Sezon 1) – Dizi
3 Ekim 2025
- Genie, Make a Wish (Sezon 1) – Dizi
- Goodbye, Farewell – Film
- Monster: The Ed Gein Story – Dizi (Limitli seri)
- Old Dog, New Tricks (Sezon 1) – Dizi
- Rhythm + Flow France (After The Beat) – Dizi / Belgesel
- Steve – Dizi
- The New Force (Sezon 1) – Dizi
4 Ekim 2025
- 404 – Film
- Despicable Me 3 – Film
- IP Man Movie Collection – Film
- Ramna1/2 (Sezon 2) – Dizi
- Rurouni Kenshin (Sezon 2) – Dizi
6 Ekim 2025
- A Nation of Tteok (Sezon 1, yeni bölümler haftalık) – Dizi
- Dr. Seuss’s Horton! – Film / Animasyon
7 Ekim 2025
- Matt McCusker: A Humble Offering – Özel Gösteri / Stand-up
- Nurse Jackie (Sezon 1-7) – Dizi
- True Haunting (Sezon 1) – Dizi
- We Have Always Lived in the Castle – Film
8 Ekim 2025
- Caramelo – Film
- Néro The Assassin (Sezon 1) – Dizi
- The Golden Egg – Dizi / Drama
9 Ekim 2025
- Boots (Sezon 1) – Dizi
- Only We Know – Film
- The Maze Runner Collection – Film
- The Resurrected (Sezon 1) – Dizi
- Victoria Beckham (Limitli Seri) – Dizi / Belgesel
10 Ekim 2025
- Kurukshetra: The Great War of Mahabharata – Dizi / Animasyon
- My Father, the BTK Killer – Belgesel
- Old Money (Sezon 1) – Dizi
- Nouvelle Vague – Film
- Swim to Me (Sezon 1) – Dizi
- The Woman in Cabin 10 – Film
11 Ekim 2025
- Typhoon Family (Sezon 1) – Dizi
12 Ekim 2025
- Some Other Woman – Film
13 Ekim 2025
- Vacation – Film
14 Ekim 2025
- Everybody Loves Me When I’m Dead – Film
- Splinter Cell: Deathwatch (Sezon 1) – Dizi
15 Ekim 2025
- Held Hostage in My House – Film
- Inside Furioza – Film
- No One Saw Us Leave (Limitli Seri) – Dizi
- Six Kings Slam 2025 (LIVE) – Özel / Spor
- Taken in Plain Sight – Film
16 Ekim 2025
- Bad Shabbos – Film
- Confessions of a Shopaholic – Film
- Thomas & Friends: Sodor Sings Together – Çocuk / Müzikal
- The Diplomat (Sezon 3) – Dizi
- Romantics Anonymous (Sezon 1) – Dizi
- Starting 5 (Sezon 2) – Dizi
- The Time That Remains – Film
- The A-Team – Film
17 Ekim 2025
- 27 Nights – Film
- Good News – Film
- She Walks in Darkness – Film
- Teenage Mutant Ninja Turtles Collection – Film
- The Perfect Neighbor – Belgesel
- The Twits – Film / Animasyon
- Turn of the Tide (Sezon 2) – Dizi
- Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe – Belgesel
18 Ekim 2025
- Don’t Say A Word – Film
21 Ekim 2025
- Michelle Wolf: The Wolf – Özel / Gösteri
- The Walking Dead: Daryl Dixon (Sezon 2) – Dizi
- Who Killed the Montreal Expos? – Belgesel
22 Ekim 2025
- Baby Bandito (Sezon 2) – Dizi
- Mob War: Philadelphia vs. The Mafia (Limitli Seri) – Belgesel / Dizi
- The Monster of Florence (Limitli Seri) – Dizi
- Tokyo Tarareba Girls (Çok Sezonlu) – Dizi
23 Ekim 2025
- Nobody Wants This (Sezon 2) – Dizi
- The Elixir – Film / Korku
24 Ekim 2025
- A House of Dynamite – Film
- Parish (Sezon 1) – Dizi
25 Ekim 2025
- The Dream Life of Mr. Kim (Sezon 1) – Dizi
27 Ekim 2025
- Dark Winds (Sezon 3) – Dizi
- Sliding Doors – Film
- The Asset (Sezon 1) – Dizi
28 Ekim 2025
- Babo: The Haftbefehl Story – Belgesel / Film
- Mo Amer: Wild World – Özel / Gösteri
- Nightmares of Nature (Sezon 2) – Dizi
- Physical: Asia (Sezon 1) – Dizi
29 Ekim 2025
- Ballad of a Small Player – Film
- NOS4A2 (Sezon 1-2) – Dizi
- Rulers of Fortune (Sezon 1) – Dizi
- Selling Sunset (Sezon 9) – Dizi
30 Ekim 2025
- Aileen: Queen of the Serial Killers – Belgesel / Film
- Amsterdam Empire (Sezon 1) – Dizi
- Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will (Limitli Seri) – Dizi / Belgesel
- Son of a Donkey (Sezon 1) – Dizi
- The Rats: A Witcher Tale – Dizi
- The Witcher (Sezon 4) – Dizi
31 Ekim 2025
- Bad Influencer (Sezon 1) – Dizi
- Breathless (Sezon 2) – Dizi
- Rhythm + Flow France (Sezon 4) – Dizi
- The White House Effect – Belgesel
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ekim ayında Netflix'te izlemeyi düşündüğünüz dizi ve filmler neler? Yorumlarda buluşalım.