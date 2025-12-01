Netflix Milyonların Alıştığı O Özelliği Sessiz Sedasız Rafa Kaldırdı!

Dijital yayıncılığın devlerinden Netflix, kullanıcı deneyimini kökünden etkileyecek olmasına rağmen sessiz sedasız duyurduğu yeni bir kararla gündemde. Şirket, uzun süredir mobil uygulamaları üzerinden televizyonlara ekran yansıtma özelliğini sessiz sedasız devre dışı bıraktı.

Bu beklenmedik hamle, özellikle yeni nesil Chromecast ve Google TV cihazlarını kullanan milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek gibi duruyor. İşte detaylar!

Netflix'in Ekran Yansıtma Özelliği Kademeli Olarak Cihazlardan Kaldırılıyor

Kullanıcılar, son birkaç hafta içinde Netflix mobil uygulamalarında yer alan ve içerikleri hızlıca TV'ye aktarmaya yarayan o ikonik 'Yayınla' butonunun kaybolduğunu fark etti. Pek çok kişi, telefonlarından daha kolay bir kontrol sağladığı için bu özelliği aktif olarak kullanıyordu. Ancak bu pratik yöntem artık yeni nesil TV ve yayın cihazlarında kullanılamayacak.

Netflix'in güncellediği yardım sayfalarında yayınlanan yeni bir açıklamaya göre, mobil cihazlardan TV ve TV yayın cihazına içerik aktarma desteği kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Şirket, bu kararıyla birlikte kullanıcılar Netflix içeriğini başlatmak ve kontrol etmek için yayın cihazının veya akıllı TV'nin kendi kumandasını kullanmaya yönlendiriyor.

Eski Modellerde Çalışmaya Devam Ediyor

Söz konusu değişiklik şimdilik kumandalı pek çok Chromecast ve Google TV modellerini kapsasa da bazı istisnalar mevcut. Zira Netflix, kumandası olmayan eski tip Chromecast modelleri ile ekran yansıtma (Google Cast) desteğine sahip olan diğer televizyonlarda yayın özelliğini çalıştırmaya devam edeceğini belirtiyor.

Ayrıca bu değişikliğin tüm abonelik paketlerini kapsadığını belirtelim. Öte yandan şirketin böyle bir kararı neden aldığı henüz bilinmiyor. ketin böyle bir kararı neden aldığı henüz bilinmese de, pek çok kullanıcının bu alışılagelmiş özelliğin kaldırılmasından memnun olmadığı görülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.