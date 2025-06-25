Netflix'te En Çok İzlenen Filmler Açıklandı! Zirvede Türk Filmi Var

Netflix tarafından paylaşılan liste ile beraber Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında zirvede komedi türünde bir film yer aldı. Peki, geçtiğimiz hafta Netflix'te en çok izlenen film hangisi?

Komedi filmleri izlemeyi seven kişilere hitap eden Tur Rehberi listenin ilk sırasında yer alarak önemli bir başarı elde etti. 2025 yapımı filmin oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Alp Öyken, Atılgan Gümüş, Eda Akalın ve daha pek çok isim bulunuyor.

İkinci sırada komedi ve dram türlerindeki Şımarık yer aldı. Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin, Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil ve Melisa Döngel dahil pek çok isim mevcut.

Mafia Mamma üçüncü sırada konumlandı. Yönetmenliğini Catherine Hardwicke'nin yaptığı komedi filminin oyuncu kadrosunda Toni Collette, Monica Bellucci ve Sophia Nomvete dahil pek çok isim yer alıyor. Netflix tarafından paylaşılan listenin tamamı şu şekilde:

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler (16-22 Haziran 2025)