Herkes Bu Diziyi Konuşuyor: Netflix En Çok İzlenenleri Açıkladı

Dünyanın en büyük dijital akış platformu olarak bilinen Netflix, 21-27 Temmuz tarihleri arasında dünya genelinde en çok izlenen dizileri açıkladı. Böylelikle kullanıcıların hangi yapımlara ilgi gösterdiği, izlenme süreleri ile gün yüzüne çıktı. Peki zirvede hangi dizi yer aldı?

Netflix En Popüler Diziler (21-27 Temmuz 2025)

Paylaşılan listeye göre zirvede, 127 milyon 100 bin saatlik izlenme süresiyle UNTAMED: 1. sezon yer alıyor. Gizemli bir cinayet etrafında şekillenen bu drama dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemiş gibi görünüyor. İkinci sıradaysa 34 milyon 600 bin saat izlenmeyle The Hunting Wives: 1. Sezon yer alırken, onu 32 milyon 600 bin saatlik izlenme süresiyle The Sandman: 2. Sezon takip ediyor. Üç yapım da yoğun ilgi görerek listede üst sıralarda kendine sağlam yer bulmuş durumda.

Öte yandan listenin devamında ise Amy Bradley Is Missing: 1. sezon, Building The Band: 1. sezon, Critical: Between Life and Death: 1. sezon, Sirens, 7 Bears, Ms. Rachel 1. sezon ve Raw: 2025 - July 21, 2025 yapımlarını görüyoruz.

21-27 Temmuz tarihleri arasında dünya genelinde en çok izlenen Netflix dizileri şu şekilde sıralandı;