Valorant'a Dev Güncelleme: Yeni Harita ve Oyun Modu Duyuruldu

Riot Games, Valorant 2026 sezonunun dördüncü içerik dönemini başlatmaya hazırlanıyor. Birkaç gün içinde yayınlanması beklenen güncellemeyle birlikte oyuna eklenecek yeni içerikler de netlik şimdi kazandı. Peki Valorant'a gelecek yeni harita ve oyun modu oyunculara neler sunacak?

Valorant Summit Haritası Neler Sunuyor?

Valorant'ın yeni 5'e 5 haritasının adı Summit olarak açıklandı. Hikâyeye göre Summit, Çin'in dağlık bölgesinde yer alan gizli bir Radiant eğitim akademisinde geçiyor. Ajan Sage'in Valorant Protokolü'ne katılmadan önce burada eğitim aldığı belirtiliyor.

Açıklamaya göre eğitim salonları ve meditasyon bahçelerinin olduğu bir atmosfer sunan Summit, üç koridorlu bir yapıya sahip olacak. İki Spike bölgesine yer verecek haritada oldukça önemli bir mekanik de bulunacak. A, B ve Orta (Mid) bölgelerinde indirilebilir duvarlar olacak. Bunllar aktif edildiğinde turun geri kalanı boyunca bazı geçiş yollarını kapatacak. Böylece önemli görüş açılarını da devre dışı bırakacak. Bu sistem tahmin edebileceğiniz üzere hem saldıran hem de savunan taraf için farklı avantajlar sağlayacak.

Riot Games, oyuncuların yeni haritada diledikleri gibi vakit geçirebilmeleri için ilk iki hafta boyunca Summit'te dereceli olarak oynanan maçların kaybedilmesi durumunda yüzde 50 daha az puan kaybedileceğini açıkladı. Rekabetçi maçlarda harita bilgisi büyük önem taşıyor. Bu nedenle yeni bir haritada mağlubiyet durumunda daha az puan kaybedilmesi oyuncuların haritayı öğrenmesini daha rahat hale getirecek.

Valorant Retake Modu Nedir, Nasıl Oynanacak?

Act 4 güncellemesiyle birlikte Valorant'a yalnızca Summit haritası gelmeyecek. Yeniliklerden biri de Retake modu olacak. 3'e 3 oynanabilen bu yeni modda oyuncular, Spike kurma aşamasını tamamen atlayarak doğrudan aksiyonun içine dahil olacak. Her turun başlangıcında Spike önceden kurulmuş olacak. Ancak Spike haritadaki tüm bomba bölgelerine değil yalnızca tek bir bölgeye yerleştirilecek. Yani haritada birden fazla bomba bölgesi olsa bile sadece biri kullanılacak.

Bir takım bomba bölgesini savunurken diğer takım ise bölgeyi geri alıp Spike'ı etkisiz hâle getirmeye çalışacak. Takımlar her tur taraf değiştirecek ve beş tur kazanan taraf maçın galibi olacak. Bu modun dikkat çeken özelliklerinden biri de kart sistemi. Oyuncular her turun başında iki farklı kart seçimi yapacak. Bu kartlardan biri kullanılacak silah ve zırh yüklemesini belirlerken, diğeri ise oyuncuların sahip olacağı yetenek yüklerini belirleyecek. Böylece her tur farklı ekipman ve yeteneklerle oynanabilecek.

Yeni modun hangi haritalarda oynanabileceği ise şimdilik bilinmiyor.

Valorant Act 4 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre Valorant 2026 Sezonu'nun dördüncü içerik dönemi olan Act 4, 24 Haziran Çarşamba günü oyuncularla buluşacak. Güncellemeyle birlikte yeni Summit haritası ve Retake oyun modu oyuna eklenecek.

Editörün Yorumu

Riot Games en son iki yıl önce yani Haziran 2024'te Abyss haritası ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise yeni Summit haritası oldukça etkileyici görünüyor. Özellikle haritadaki duvar mekaniği saldıranlar ve savunanlar arasındaki rekabeti daha da kızıştıracak gibi duruyor. Bununla birlikte Retake modu da oldukça eğlenceli olacak gibi. Dereceli maça girmeden önce ısınmak için güzel bir seçenek olabilir.