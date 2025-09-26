Netflix'te En Çok İzlenen Diziler: Zirvede Türk Dizisi Var!

Netflix tarafından paylaşılan liste ile birlikte Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu. 15-21 Eylül 2025 tarihleri arasında zirvede Türk dizisi yer aldı. Listede ayrıca fantastikten gerilime dramdan romantik komediye kadar pek çok dizi bulunuyor. Peki, geçtiğimiz hafta Netflix'te en çok hangi diziler izlendi?

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler (15-21 Eylül 2025)

Platonik: Mavi Dolunay Otel Wednesday Milyarderlerin Sığınağı (Billionaires' Bunker) Bon Appétit, Your Majesty Kral Kaybederse Adolescence Ölü Kızlar (The Dead GirlsThe Dead Girls) Black Rabbit Geleceğe Mektuplar

2025 yılında yayınlanan Platonik: Mavi Dolunay Otel, geçtiğimiz haftanın en çok izlenen Netflix dizisi oldu. İlk sezonu sekiz adet bölümden oluşan komedi dizisinin oyuncuları arasında Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel dahil olmak zere pek çok isim yer alıyor.

En çok izlenen Netflix dizileri listesinin ikinci sırasında Wednesday yer aldı. Popüler dizi, Wednesday Addams'ın hikayesine odaklanıyor. Dizi, Wednesday'in normal bir liseden atıldıktan sonra ailesinin de eski okulu olan ve doğaüstü yeteneklere sahip öğrencilerin gittiği Nevermore Akademisi'ne gönderilmesiyle başlıyor.

Bu akademide bazı doğaüstü yeteneklere sahip olduğunu keşfeden Wednesday, yeteneklerini kontrol etmeyi öğrenirken bir yandan da okuldaki gizemleri çözmeye çalışıyor. Ayrıca akademide yeni insanlarla arkadaş oluyor. Wednesday'i Milyarderlerin Sığınağı (Billionaires' Bunker) takip etti.

Gerilim türündeki Milyarderlerin Sığınağı'nın ilk sezonunda sekiz adet bölüm yer alıyor. 2025 yapımı dizinin oyuncuları arasında Miren Ibarguren, Joaquín Furriel ve Natalia Verbeke dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Dördüncü sırada ise Bon Appétit, Your Majesty konumlandı.

En iyi mini diziler alan Bon Appétit, Your Majesty, zamanda yolculuk yaparak Joseon dönemine giden bir şefin maceralarını konu alıyor. 2025 yılında izleyiciler ile buluşan dizinin başrol oyuncu kadrosunda Lim Yoon-a, Lee Chae-min ve Kang Hanna yer alıyor. Dizi toplamad 10 bölümden oluşuyor.