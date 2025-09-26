Kaosun Anatomisi dizisinin yeni bölümü ne zaman sorusunun yanıtı, HBO Max'in yeni Türk dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde oyuncu kadrosunda Aytaç Şaşmaz ve Erol Babaoğlu dahil birçok ismin yer aldığı dizi ile ilgili birçok soruyu yanıtlayacağız.

Kaosun Anatomisi'nin Yeni Bölümü Ne Zaman Çıkacak?

En iyi HBO Max dizileri arasında yerini alan Kaosun Anatomisi'nin ilk bölümü 26 Eylül 205 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Dizinin ikinci bölümü 3 Ekim 2025, üçüncü bölümü 10 Ekim 2025 tarihinde yayınlanacak. HBO Max'in yeni Türk dizisi Kaosun Anatomisi'nin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Kaosun Anatomisi 2. bölüm tarihi: 3 Ekim 2025

3 Ekim 2025 Kaosun Anatomisi 3. bölüm tarihi: 10 Ekim 2025

10 Ekim 2025 Kaosun Anatomisi 4. bölüm tarihi: 17 Ekim 2025

17 Ekim 2025 Kaosun Anatomisi 5. bölüm tarihi: 24 Ekim 2025

24 Ekim 2025 Kaosun Anatomisi 6. bölüm tarihi: 31 Ekim 2025

31 Ekim 2025 Kaosun Anatomisi 7. bölüm tarihi: 7 Kasım 2025

Kaosun Anatomisi'nin 1. Bölüm Videosu Nasıl İzlenir?

HBO Max Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden 1. bölüm için bir video yayınlandı. 1 dakika 8 saniye uzunluğundaki video, ilk bölüme dair bir sahne içeriyor. Videonun açıklamasında "Merakla beklediğiniz yeni dizi Kaosun Anatomisi, ilk bölümüyle şimdi sadece HBO Max'te" sözlerine yer verildi.

Kaosun Anatomisi Oyuncuları

Aytaç Şaşmaz

Serra Arıtürk

Erol Babaoğlu

Diren Polatoğulları

Deniz Barut

Derin Beşikçioğlu

İlker Kızmaz

İlk bölümüyle birlikte çok sevilen Kaosun Anatomisi dizisinde Aytaç Şaşmaz "Ozan" karakterini, Serra Arıtürk "Elif" karakterini, Erol Babaoğlu "Kenan" karakterini, Diren Polatoğulları ise "Rıza" karakterini canlandırıyor. Diziyi izleyebilmek için HBO Max aboneliğinin satın alınması gerekiyor.

Kaosun Anatomisi Konusu

Suç, dram ve aksiyon türlerindeki Kaosun Anatomisi, kız kardeşinin şüpheli ölümüyle hayatı altüst olan Ozan isimli genç doktorun hikâyesine odaklanıyor. Hastanenin acil servisinde çalışan Ozan, bu ölümün arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer.