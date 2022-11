Netflix Bir Şeyler Deniyor: Artık Sinemalarda!

Netflix özellikle geride bıraktığımız yıl içerisinde pek çok kez abone kaybı açıklasa da son dönemde şirket içerisinde yüzler gülüyor. Abone anlamında yaşanan gerileme şirketi yenilikçi politikalar denemeye itti ve böyle hamlelerden biri Netflix'e büyük gelir kazandırdı.

Glass Onion: A Knives Out Mystery filmini Netflix üzerinden yayınlamadan önce şirket beyaz perdeye taşıdı. Sinemalarda izleyicilerle buluşan film yalnızca 5 günde Netflix'e 13,3 milyon dolar kazandırdı. İlk Knives Out filminin devamı olan Knives Out 2, 23 Aralık tarihinde yalnızca Netflix'te yayınlanacak.

Film, Sinemalardan Netflix'e 13,3 Milyon Dolar Kazandırdı

Kaynaklar filmin 700'ü aşkın sinemada vizyona girdiğini ve filmin gelirlerinin ortalama düzeyde olduğunu bildiriyor. Bu yaklaşım daha önce pek rastlamadığımız türden olsa da Netflix gelir kaynaklarını artırmak için farklı yollar denemeye başladı.

Özellikle şirkete olan katkısı ve seriye olan reklamın da sağlanabilmesi, gelecekte bunun gibi benzeri projelerin de gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

Peki siz Netflix'in bu yaklaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.