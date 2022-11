Netflix Dizisi 1899 İntihal ile Suçlandı: Sahneler Çalıntı Mı?

Netflix'in kafa açan bilim kurgu dizisi Dark'ın yapımcılarının üstlendiği 1899 dizisinin bu senenin vurucu yapımlarından birisi olması bekleniyordu. Eleştirmenlerden tam not almayı başaran 1899, ilginç senaryosuyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Ancak bu senaryo özgün olmayabilir.

Brezilyalı çizgi roman yazarı Mary Cagnin, 1899 dizisi senaryosunun 2016 yılında yayınladığı bir çizgi romandan çalındığını iddia etti.

Twitter'dan paylaşımlar yapan çizgi roman sanatçısı Mary Cagnin, "Şoktayım. 1899 dizisi 2016'da yayımladığım Black Silence çizgi romanıyla birebir aynı." yorumunda bulundu.

Şimdilik dizinin yapımcılarından Mart Cagnin'in iddialarına karşı bir cevap gelmedi. Gelin isterseniz sanatçının iddialarına bir göz atalım...

Sanatçının iddialarına göre 2016 yılında yayımladığı Black Silence romanı, 1899 dizisiyle neredeyse kare kare benzeşiyor. Öte yandan hikayelerin de birbirine paralel bir şekilde ilerlediği iddia ediliyor.

Sanatçıya göre 1899 dizisinde görülen gizemli piramit, gözlerin önemi, gemideki gizemli ölümler ve tuhaf olaylar... Hepsi çizgi romanla benzeşiyor. Mary Cagnin, aynı zamanda kişisel dramaların da benzerlik taşıdığını iddia ediyor.

SPOILERS À FRENTE



Está tudo lá: A pirâmide negra. As mortes dentro do navio/nave. A tripulação multinacional. As coisas aparentemente estranhas e sem explicação. Os símbolos nos olhos e quando eles aparecem (+) pic.twitter.com/OKie5ci3Cq