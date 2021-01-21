Netflix Kullanıcılarına Kötü Haber: Fiyatlar Yükselebilir

Netflix zam mı yapacak? Dünyanın en popüler streaming platformlarından bir tanesi olan Netflix, üyelik ücretlerini artırabilir. Netflix üyelik ücretleri ne kadar olacak? Netflix zam mı yapacak? İşte konu hakkında gelen detaylar.

Netflix Zam Mı Yapacak?

ABD ve Kanada'daki Netflix kullanıcıları için yapılan son fiyat artışlarının ardından, Avrupa'daki ve diğer küresel pazarlardaki Netflix hesapları için fiyatların yakında yükselebileceği öne sürüldü. Daha önce Avrupa'daki artış Türkiye'yi etkilemişti. Bu nedenle yapılacak olan artış bu kez de Türkiye'deki kullanıcıları etkileyebilir.

Netflix baş ürün sorumlusu Greg Peters, fiyat artışı olasılığı ile ilgili şunları söyledi:

"Temel olarak değerlendiriyoruz, kaç yeni popüler başlık sunduğumuzu, bunda yerel dilde orijinaller nelerdir? Üyelerimize gerçekten daha fazla değer kattığımıza inanıyor muyuz - ve öyleyse, geri dönüp onlardan biraz daha fazla ödemelerini istemenin doğru zamanı olduğunu düşünüyor muyuz, böylece bu döngüyü tekrar devam ettirebiliriz."

Yapılan açıklamada da belirtildiği gibi şu anda fiyat artışı yapılıp yapılmayacağı görüşülüyor. Şu anda ne kadarlık bir fiyatı artışı yapılacağı bilinmezliğini koruyor. Abonelik ücreti ayda yalnızca bir veya iki dolar artarsa Netflix'in 2021'deki geliri 500 milyon ABD Doları ila 1 milyar ABD Doları arasında artabilir.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın yükselen fiyatlardan etkilenmesi bekleniyor. Şu anda fiyat artışı ile ilgili Netflix tarafından resmi bir açıklama yok. Şirket tarafından resmi bir açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.

Netflix Güncel Abonelik Fiyatları

Temel Paket: 17,99 TL

Standart Paket: 29,99 TL

Özel Paket: 41,99 TL

Sizler Netflix hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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Netflix, 2007'deki başlangıcından bu yana ilk kez 200 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştı. Netflix tahminlere göre dünya çapında 200 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Yayın devi, 2020 yılını 203,7 milyon aboneyle şaşırtıcı bir şekilde sona erdirdi.

Netflix, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 8,5 milyondan fazla abone eklediğini ve yıl boyunca 37 milyon rekor sayıda kullanıcı kaydettiğini açıkladı. Abone sayısı, 100 milyon ödeme yapan müşterinin kilometre taşına ulaştığı 2017'den bu yana iki katına çıktı.