Yakında Netflix Fiyatlarına Yeniden Zam Gelebilir!

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Netflix'in Türkiye abonelik fiyatlarına zam gelmişti. Elbette bu zam yalnızca Türkiye ile sınırlı değildi, tüm dünya zamlardan nasibini aldı. Kullanıcılar her ne kadar şikâyetçi olsa da Netflix aboneliklerini sürdürdü.

ABD merkezli günlük finans ve haber gazetesi The Wall Street Journal, Netflix'in abonelik fiyatlarına yeni bir zam yapmayı planladığını yazdı. Peki şirket neden yeni bir zam daha yapacak? İşte haberimizin devamı...

Hollywood Grevlerinin Etkisi Büyük!

Bildiğiniz üzere uzun zamandır Holywood'da oyuncular grev yapıyordu. Senaristlerin ve oyuncuların hem daha iyi ücret almak hem de yapay zekâ kullanımından uzaklaşmak istemesi sebebiyle 63 yıl sonra ilk kez sektörde toplu grev kararı alındı.

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 5 aydır süren grevler, stüdyolarla anlaşmaya varıldıktan sonra sona erdi. Sinema ve yayıncılık sektörünü uzun vadeli bir duraksamaya uğratan grevlerin ardından şirketler toparlanma sürecine girdi.

Elbette Netflix gibi platformlar da grevlerin bitmesini şirket içi toplantılarla değerlendirdi. Yeni gelen habere göre Netflix yakında abonelik fiyatlarına yeniden zam yapmayı planlıyor.

Şimdilik zammın ne zaman geleceği kesin olarak bilinmiyor ancak en geç birkaç ay içinde hayata geçirileceği düşünülüyor. Yeni zammın başta Kanada ve ABD gibi ülkelerde uygulanması bekleniyor.

Türkiye'deki Netflix kullanıcılarının bu zamdan etkilenip etkilenmeyeceği henüz bilinmiyor. Şu anda Türkiye'deki abonelik fiyatları 100 ila 200 lira arasında değişiyor.

Peki sizce iddia edildiği gibi Netflix'e yeni bir zam gelir mi? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.