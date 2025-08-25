Netflix, Efsane Oyun Serisini Filme Uyarlıyor!

The Coalition’ın imzasını taşıyan efsanevi Gears of War serisi için sonunda beklenen adım atıldı. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncuya ulaşarak oyun tarihinin en popüler yapımlarından biri haline gelen seri, bu kez sinema perdesine taşınıyor. Uzun yıllardır söylentilerle gündemde olan proje, Netflix’in devreye girmesiyle resmen start aldı. İşte ayrıntılar...

Gears of War Filmi İçin Çalışmalar Başladı

Xbox Game Studios’un sahibi olduğu ve The Coalition tarafından geliştirilen Gears of War serisi, 2006’da çıkan ilk oyunuyla büyük ses getirmişti. Kısa sürede kendine milyonlarca oyuncu kitlesi edinen yapım, aksiyon ve bilim kurgu harmanıyla oyun tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Şimdi ise bu köklü serinin beyaz perdeye uyarlanması için önemli bir adım atıldı.

Netflix, 2022 yılında Gears of War’ın film haklarını satın aldı. Uzun süredir gündemde olan proje için geçtiğimiz mayıs ayında önemli bir gelişme yaşandı ve The Fall Guy ile tanınan ünlü yönetmen David Leitch, filmin başına geçti. Leitch, daha önce John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2, Hobbs & Shaw ve Bullet Train gibi yapımlarla adını duyurmuş bir isim. Şu anda eşi ve yapım ortağı Kelly McCormick ile birlikte senaryo üzerinde çalışıyor. Senaryoyu ise Dune ve Doctor Strange gibi yapımlardan tanıdığımız Jon Spaihts kaleme alıyor.

Şimdilik oyuncu kadrosu açıklanmış değil ve resmi bir vizyon tarihi de bulunmuyor. Ancak bu gelişme bile yıllardır bu filmi bekleyen hayranlar için büyük bir heyecan yaratmış durumda. Önümüzdeki dönemlerde yeni bilgiler gelmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.