Gears of War: Reloaded'ın Dosya Boyutu Belli Oldu! Kaç GB Olacak?

2025 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Gears of War: Reloaded'ın dosya boyutu belli oldu. 2006 yılında satışa sunulan Gears of War'un yenilenmiş sürümü olan Reloaded'ın dosya boyutu, serinin önceki oyunlarına kıyasla daha yüksek olacak.

Gears of War: Reloaded Kaç GB Olacak?

The Coalition tarafından geliştirilen Gears of War: Reloaded Xbox Series X/S'te 68,7 GB, PC'de ise 70,3 GB olacak. Oyunun PlayStation 5 sürümünün dosya boyutu henüz açıklanmadı ancak 68 GB ile 71 GB arasında olması bekleniyor.

Oyunu bilgisayarda oynamak istiyorsanız ancak depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Gears of War: Reloaded Fragmanı

Gears of War: Reloaded Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows10 19H2

Windows10 19H2 İşlemci: AMD Ryzen 3 / Intel i5 Skylake

AMD Ryzen 3 / Intel i5 Skylake RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 / AMD RX 5300 / NVIDIA GeForce GTX 1650 / NVIDIA 1050 Ti / Intel Arc A380

AMD Radeon RX 480 / AMD RX 5300 / NVIDIA GeForce GTX 1650 / NVIDIA 1050 Ti / Intel Arc A380 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Gears of War: Reloaded Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 22H2 / Windows 11 24H2

Windows 10 22H2 / Windows 11 24H2 İşlemci: AMD Ryzen 5 (Six-Cores) or Intel i5 Coffee Lake

AMD Ryzen 5 (Six-Cores) or Intel i5 Coffee Lake RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600 / NVIDIA GeForce GTX 1070 / NVIDIA GTX 1660 Ti / NVIDIA RTX 2070

AMD Radeon RX 5600 / NVIDIA GeForce GTX 1070 / NVIDIA GTX 1660 Ti / NVIDIA RTX 2070 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Gears of War: Reloaded Fiyatı

PC Fiyatı: 27,99 dolar (1.138 TL)

27,99 dolar (1.138 TL) Xbox Fiyatı: 1.599 TL (İlk günden Game Pass'e gelecek.)

1.599 TL (İlk günden Game Pass'e gelecek.) PlayStation Fiyatı: 1.949 TL

Gears of War: Reloaded Çıkış Tarihi

En iyi TPS oyunları arasına katılmaya hazırlanan Gears of War: Reloaded 26 Ağustos 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için çıkacak. 4K çözünürlüğe sahip oyun çok oyunculu modda 120 FPS desteği sunacak. Tüm platformlar arasında çapraz oyun desteği de olacak.