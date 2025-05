Netflix Haziran 2025 Takvimi Netleşti: Squid Game Yeni Sezonu İçin Geri Sayım Başladı!

Dizilerden filmlere, belgeselden animasyona kadar her türden içeriği kullanıcılarıyla buluşturan Netflix, dünyanın dört bir yanında milyonlarca aboneye sahip. Platform, her ay olduğu gibi Haziran 2025’te de yepyeni yapımlarla kütüphanesini genişletmeye devam ediyor.

Peki önümüzdeki ay Netflix’e hangi dizi ve filmler geliyor? İşte Netflix’in Haziran 2025 içerik takvimi!

Paylaşılan haziran takvimine göz attığımızda öne çıkan yapımlar arasında en fazla dikkat çeken hiç şüphesiz Squid Game oluyor. İlk bölümü 2021’de seyirciyle buluşan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen dizi, 27 Haziran’da 3. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Netflix Haziran 2025 takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Alfred Hitchcock Koleksiyonu (Vertigo, Rear Window, Frenzy, The Man Who Knew Too Much, Family Plot, The Birds) – Film

Barbarian – Film

Bee Movie – Film

Dune (1984) – Film

Focus – Film

Hitchcock – Film

Hop – Film

MacGruber – Film

Neighbors – Film

Now You See Me – Film

Now You See Me 2 – Film

Pokémon The Series: XY – Dizi

Pokémon The Series: XY: Kalos Quest – Dizi

Pokémon The Series: XY: XYZ – Dizi

The American – Film

The Blues Brothers – Film

The Devil’s Own – Film

The Great Outdoors – Film

The Legend of Zorro – Film

The Night Before – Film

The Theory of Everything – Film

The Town – Film

U-571 – Film