Xiaomi 240Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 24,5 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Xiaomi, G25i 2026'yı tanıttı. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Monitör ayrıca HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 portlarına da sahip.

Xiaomi G25i 2026'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24,5 inç

24,5 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Fast IPS Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Renk Gamı: %100 sRGB ve %93 DCI-P3

%100 sRGB ve %93 DCI-P3 Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Portlar: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x ses girişi

Xiaomi G25i 2026'nın Ekranı Nasıl?

24,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi G25i 2026, Fast IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Fast IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

G25i 2026, yüzde 93 DCI-P3 ve yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli avantaj elde ediliyor.

Monitör, AMD FreeSync Premium teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Normalde monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmadığında görüntü yırtılması ve takılma gibi sorunlar yaşanabiliyor. AMD FreeSync Premium sayesinde bu tarz problemler meydana gelmiyor.

Xiaomi G25i 2026'nın Yenileme Hızı Nedir?

Xiaomi G25i 2026, 240Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı özellikle Counter Strike 2 ve Valorant gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. Monitör ayrıca 1 ms tepki süresine sahip. Düşük tepki süresi sayesinde hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor. Böylece oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor.

Xiaomi G25i 2026'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Xiaomi tarafından tanıtılan oyun monitörünün portları arasında bir adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet ses girişi yer alıyor. DisplayPort 1.4, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtarak oyunlarda daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Xiaomi G25i 2026 Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi G25i 2026'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi G34WQi oyun monitörü ve Xiaomi A27Ui 4K monitör dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok monitörü satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi G25i 2026'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Xiaomi G25i 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi G25i 2026, 180 euro fiyat etiketiyle listelendi. Bu da güncel kur ile birlikte 9 bin 616 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 13 bin TL civarında olabilir. Xiaomi G25i 2026'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Xiaomi G25i 2026'nın yenileme hızı dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı sayesinde Valorant ve Counter Strike 2 gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. Monitör, geniş renk yelpazesi sayeisnde sadece oyun değil aynı zamanda grafik tasarım gibi profesyonel işlerde de önemli bir avantaj sağlıyor. AMD FreeSync Premium özelliğinin de oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Bu özellik sayesinde görüntü yırtılması gibi sorunlarla karşılaşılmıyor.