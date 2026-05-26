vivo'nun Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! AMOLED Ekrana Sahip

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X500 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda X500 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemine sahip olacak. Bu sayede çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek. Telefon ayrıca MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

vivo X500 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,37 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Dimensity 9600 Pro

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 64 MP

Batarya: 7.000 mAh üzeri

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 16

vivo X500 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo X300 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera tercih edilmişti. Telefon ayrıca 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

vivo X500 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,37 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahı tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse X300 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 4500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

vivo X500 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda Dimensity 9600 Pro işlemcisi bulunacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, MediaTek tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Bu arada 2 nm işlemci, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. X300 Pro'da sekiz çekirdeğe sahip Dimesnity 9500 mevcut.

Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Dimensity 9500 işlemcsiinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir. Dimensity 9500'ün OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda da yer aldığını belirtelim.

vivo X500 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

X500 Pro'nun 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan X300 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y600 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. vivo X500 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X500 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 Pro, 99 bin 999 TL'ye satılıyor. X500 Pro'nun önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 110 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo X500 Pro'nun kamera özellikleri dikkatimi çekti. Telefonun yüksek çözünürlüklü üçlü arka kamera sistemi sayesinde kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini belriteyim. Çok canlı renklere sahip AMOLED ise telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor.