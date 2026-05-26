10.050 mAh Bataryalı Tabletin Özel Sürümü Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var

OPPO Pad Air 5'in Starry White isimli özel bir sürümü tanıtıldı. Bununla birlikte özel sürümün hem fiyatı hem de tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan bu sürüm, standart sürüm ile aynı özelliklere sahip. Cihaz yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OPPO Pad Air 5 Starry White Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Pad Air 5'in Starry White sürümü için 2 bin 99 yuan başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 14 bin 178 TL'ye denk geliyor. Bu özel sürüm Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 17 bin TL civarında olabilir. OPPO Pad Air 5 Starry White Edition'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

OPPO Pad Air 5 Starry White Edition Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Pad Air 5 Starry White Edition'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak Pad Air 5 satışa sunulmamıştı. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad Air 5 Starry White Edition'In Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

OPPO Pad Air 5 Starry White Edition'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1980 x 2800 piksel

1980 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 900 nit

900 nit İşlemci: Dimensity 7300 Ultra

Dimensity 7300 Ultra RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 10.050 mAh

10.050 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Pad Air 5 Starry White Edition'ın Ekran Özellikleri Neler?

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, IPS LCD ekran üzerinde 1980 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yneileme hızı ve 900 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO Pad 5'te 12,1 inç ekran boyutu, 2120 x 3000 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, IPS LCD ekrna ve 900 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

OPPO Pad Air 5 Starry White Edition'ın İşlemcisi Nasıl?

Tablette MEdiaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7300 Ultra işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 79 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Sekiz çekirdeğe sahip olan Dimensity 7300 Ultra işlemcisi daha öne Redmi Note 14 Pro 5G ve POCO X7 dahil olmak üzere birçok mobil cihazda tercih edilmişti. OPPO Pad 5'te ise Dimensity 9400+ mevcut. Bu işlemcide ise en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

OPPO Pad Air 5 Starry White Edition'ın Kamera Özellikleri Neler?

Pad Air 5 Starry White Edition'ın arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. OPPO'nun diğer tablet modeli Pad 5'te de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

OPPO Pad Air 5 Starry White Editio'ın tasarımını çok beğendim. Tablet yalnızca şık tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunduğunu bleirteyim. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmıyor. Cihazın ayrıca Call of Duty Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabildiğini söyleyebilirim.