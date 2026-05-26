Huawei'nin Amiral Gemisi Telefonu İçin Geri Sayım! Kamerası Sızdırıldı

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Nova 15'in devam modeli için geri sayım başladı. Daha önce işlemcisi sızdırılan Nova 16'nın son olarak bazı kamera özellikleri paylaşıldı. İşte Huawei Nova 16 ile ilgili bilinen tüm detaylar!

Huawei Nova 16 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Huawei Nova 16'da 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Ön tarafta ise 50 megapiksel veya 60 megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak. Geçen yılki Nova 15'te 50 megapiksel ana ve 12 megapiksel telefoto sensörlerinin kullanıldığını dikkate aldığımızda yeni modelin kamera tarafında daha yetenekli olacağını söyleyebiliriz.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenizi sağlıyor. Telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan veriyor.

Huawei Nova 16 İşlemcisi Ne Olacak?

Daha önceki sızıntılara göre akıllı telefonda Kirin 9010S işlemcisi mevcut olacak. Bu yonga halihazırda Pura 90 ve Nova 15 Ultra gibi üst segment modellerde yer alıyor. Bununla birlikte 7 nm mimariyle üretildiğini belirtelim. İşlemcilerdeki nm yani nanometre değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Örneğin 7 nm'lik bir yonga seti 8 nm tabanlı rakiplerine karşı güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı. İşlemci oyun performansında da üzmüyor. Zira PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Genshin Impact gibi yüksek grafikli mobil oyunlarda akıcı performans gösterebiliyor.

Huawei Nova 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

Hatırlanacağı üzere Huawei Nova 15 geçtiğimiz yılın aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Fakat son raporlara göre kullanıcılar yeni model için bu kadar beklemeyecek. Zira son raporlara göre Nova 16 1 Haziran'da piyasaya sürülecek. Bu etkinlikle birlikte cihazın teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyatının birinci ağızdan öğrenebileceğiz.

Huawei Nova 16 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Nova 16 çok yüksek ihtimalle bir önceki nesilden daha pahalı olacak. Henüz kesin olmamakla birlilkte cihazın fiyatının selefinden 300 yuan (2.026 TL) ila 500 yuan (3.377 TL) arasında daha pahalı olabilir. Tüm bunları dikkate alarak akıllı telefonun 2.999 yuan (20.260 TL) seviyesinde bir fiyat etiketine olması bekleniyor. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 40.900 TL seviyelerine denk geliyor.

Bunun dışında Huawei ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Şirket burada Nova 13, Nova 13 Pro ve Nova 14 Pro gibi modellerini satıyor. Fakat geçen yıl piyasaya çıkan Nova 15 maalesef ülkemize gelmedi. Bu nedenle Nova 16'nın Türkiye pazarını pas geçmesi ihtimaller dahilinde demek mümkün.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 16'nın kamera tarafında önemli yeniliklerle geleceği neredeyse kesinleşti diyebilirim. Özellikle telefoto kamerasının 50 megapiksele çıkması ve bir de 50 megapiksellik ultra geniş açı sensörünün eklenmesi çok olumlu bir gelişme diyebilirim. Diğer özelliklerinin de benzer şekilde selefinden daha iyi olmasını bekliyorum.