8500 mAh Bataryalı Telefon Yolda! 165Hz Ekran ve Güçlü İşlemcisi Var

Yeni amiral gemisi modeli iQOO 16'nın işlemcisi ve batarya kapasitesi sızdırıldı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

iQOO 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

iQOO 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO 16'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemcinin 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. 2 nm bir işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu arada iQOO 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Fikir vermesi açısından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemcinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in POCO F8 Ultra, OnePlus 15, Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda da yer aldığını belirtelim.

iQOO 16'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefon 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse iQOO 15'te 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 100W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

iQOO 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 165Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, AMOLED ekran, 6000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 6000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekran sorunsuz bir şekilde görülebiliyor.

iQOO 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor.

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 16'nın 2026 yılının aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iQOO 15, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 16 Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 16'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 16'nın 5000 yuan civarında bir fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 33 bin 778 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 68 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak iQOO 16'nın işlemcsii ve batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Cihazın ayrıca çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bunların yanı sıra suya dayanıklılık da oldukça önemli bir avantaj. Dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.