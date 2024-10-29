Netflix'ten Kullanıcıları Sevindirecek Özellik: İçeriklerden Kesitler Alınıp Sosyal Medyada Paylaşılabilecek!

Dünyanın önde gelen dijital içerik platformlarından Netlix, kullanıcıları epey sevindirecek yeni bir özellik duyurdu. Platform, film ve dizi içeriklerinden klipler oluşturarak sevdiğiniz kesitleri tekrar tekrar izlemenizi ve bu kesitleri sosyal medyada paylaşmanızı sağlayan yeni "Moments" isimli özelliğini duyurdu.

Netflix Moments Özelliği İle Sevdiğiniz Film/Dizi Kesitlerini Tekrar Tekrar İzleyebileceksiniz

Son yıllarda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için platformunu sürekli bir şekilde yenileyen Netflix, kısa bir süre önce yeni özellikle kullanıcılarının kapılarını çaldı. Platform, Moments adını verdiği yeni özellik ile birlikte kullanıcıların film ve dizi içeriklerinden kesitler oluşturmasına imkan tanıyor. Üstelik kullanıcılar, gelecekte de izlemek için bu kesitleri kaydebilirken, sosyal medya paylaşmları da yapabiliyor.

Aktarılanlara göre yeni özellik, oynatıcı bölümünün alt kısmına konumlandırılan bir seçenek ile platformdaki yerini alacak. Dileyen kullanıcılar, bu seçeneğe tıklayarak o an izlediği içeriğin istediği bölümlerinden kesitler alabilecek. Oluşturulan klipler ayrıca, My Netflix isimli bölüme otomatik olarak kaydedilecek. Böylece kullanıcılar, dilediği zaman oluşturdukları klibi tekrar tekrar izleyebilecek.

Bununla birlikte oluşturulan klipleri çeşitli sosyal ağlarda da paylaşmak mümkün olacak. Yapılan klip paylaşımları görüntüleyen kullanıcılar, gönderiye tıklayarak kesitin alındığı içeriğe Netflix'e yönlendirilerek direkt olarak ulaşabilecek. Bu noktada, sadece bir Netflix hesabına sahip kullanıcıların kliplerin tamamını izleyebileceğini belirtelim.

Yeni Moments özelliği şu anda iOS kullanıcılarına kademeli bir şekilde sunulmaya başlandı. Android kullanıcılarının ise ilerleyen haftalarda yeni özelliğe erişeceği bildiriliyor.

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