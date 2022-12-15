Netflix'in İngilizce Olmayan En Popüler Filmi Değişti!

Netflix, akış hizmetindeki en popüler filmlerin ve şovların tümünü sergilediği Top 10 listelerini paylaşmaya başlamasından bu yana neyin zirveye yükseldiğini ve neyin izleyici bulamadığı görmek büyüleyici. Bu yıl yeni çıkan pek çok film ve dizinin listeleri alt üst ettiğini gördük ancak 2021'den beri ilk kez İngilizce olmayan bir film tahtı ele geçirdi.

Netflix'e göre 1 Aralık'ta prömiyeri yapılan Troll şimdiden 128 milyon saatten fazla izlendi. Bu, geçen Temmuz'da vizyona giren Blood Red Sky'dan 18 milyon saat daha fazla ve Netflix bir şovun veya filmin popülaritesini ilk 28 günde izlenen saat sayısına göre ölçtüğü için Troll'ün liderliğini sürdürebilmesi için iki haftası daha var.

Bu yazıyı yazdığımız esnada, Alicia Vikander'in oynadığı Norveç yapımı uzun metrajlı film Dünya çapında 93 ülkede en iyi 10 film arasında yer alıyor.

Troll (Esrarengiz Canavar) Konusu

Türkçe'ye Esrarengiz Canavar adıyla çevrilen yapım, Norveç dağlarındaki bir patlamanın kadim bir trolü uyandırmasının ardından, cesur bir paleontolog bu trolün ölüm saçarak ortalığı kasıp kavurmasını önlemekle görevlendirilmesini konu alıyor.

Troll şu anda Rotten Tomatoes'ta 24 incelemeyle %88 puana sahip, yani eleştirel yanıt çoğunlukla olumlu görünüyor. Genel fikir birliği, filmi makul beklentilerle izlediğiniz takdirde eğleneceğiniz yönünde.