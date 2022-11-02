Netflix'in Kasım Ayı İçerikleri Belli Oldu

Netflix, 2022 yılının başından bu yana abone kayıplarıyla uğraşıyor, öyle ki şirket geride kalan dönemde yaklaşık 1 milyon abone daha kaybettiğini açıklamıştı. Bu bağlamda reklamlı aboneliği de sistemine adapte etmek isteyen Netflix, kullanıcıları platformuna çekecek yolları aramaya devam ediyor.

En son yaptığı işten çıkarmalarla maliyetlerinin bir kısmından kurtulan şirket, geçmişteki gibi daha sık içerik üretmeyi de amaçlıyor.

Özellikle Disney Plus'ın da ülkemize girmesiyle birlikte kullanıcıların alternatifinin artması Netflix Türkiye'nin de işi daha sıkı tutmak ve abonelerini tutmayı başarmak adına ekstra çaba sarfedeceği anlamına geliyor. Bu doğrultuda kullanıcılar Netflix'in yeni içeriklerini merak ediyor ve Netflix bugün, önümüzdeki Kasım ayında sunacağı içeriklerin listesini yayınladı.

Netflix Kasım 2022 İçerikleri

4 Kasım

Lookism

Dış görünüşe önem veren bir toplumda yaşayan aykırı bir lise öğrencisi, birbirine taban tabana zıt görünümlere sahip olduğu iki farklı hayat yaşamaya başlar.

Enola Holmes 2

Dedektif olarak ilk resmî vakasını üstlenen Enola, bir kızın kayboluşunun ardındaki gizemi çözmek için arkadaşlarının ve ağabeyi Sherlock'un yardımına başvurmak zorunda kalır.

9 Kasım

FIFA'nın İç Yüzü

FIFA'nın çalkantılı geçmişini güç mücadelelerinden küresel siyasete her yönüyle ele alan belgesel, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için neler gerektiğini gözler önüne seriyor.

The Crown (5. Sezon)

Gerçek olaylardan esinlenen bu kurgusal dizi, hem Kraliçe 2. Elizabeth'in öyküsünü hem de onun saltanatını biçimlendiren siyasi ve kişisel olayları ekrana taşıyor.

11 Kasım

Kal

Kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih, hayatına devam etmek için umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmeye başlar. Aşk ve ayrılık hakkında “biraz garip” bir hikâye.

Down to Earth With Zac Efron (2. Sezon)

Aktör Zac Efron ile sağlıklı yaşam uzmanı Darin Olien, sağlıklı ve sürdürülebilir hayat tarzlarını keşfe çıkan bu gezi programında dünyanın farklı yerlerine gidiyor.

14 Kasım

Dr. Phil Stutz

Oyuncu Jonah Hill ile samimi bir sohbet gerçekleştiren lider psikiyatrist Phil Stutz, gençlik yıllarındaki deneyimlerini ve kendi yarattığı eşsiz görsel terapi modelini anlatıyor.

16 Kasım

Mucize

Geçmişte yaşadıklarının etkisini atlatamayan bir hemşire 1862'de mucizevi bir şekilde uzun süredir oruç tuttuğuna inanılan bir kızı araştırmak için İrlanda'da ıssız bir köye gelir.

17 Kasım

1899

1899'da New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisi gizemli olaylar nedeniyle rotasını değiştirince, şaşkına dönen yolcular akılalmaz bir bilmeceyle karşı karşıya kalır.

Dead to Me (3. Sezon)

Eşinin ölümüne neden olan vurkaç olayına karışan sürücüyü arayan öfkeli bir dul, pek de göründüğü gibi olmayan eksantrik bir iyimserle arkadaş olur.

18 Kasım

Élite (6. Sezon)

Bir devlet lisesinin çökmesinin ardından, okulu yapanlar olaydan etkilenen üç öğrencinin seçkin bir özel okula gitmesini karşılayarak imajlarını düzeltmeye çalışır.

Hayaller Diyarı

Cesur ve genç bir yetim, en büyük dileğinin gerçekleşmesini sağlayacak kıymetli bir inciyi bulmak için sıra dışı bir haydutla birlikte hayaller diyarında bir yolculuğa çıkar.

The Cuphead Show (3. Kısım)

Popüler video oyunundan uyarlanan bu animasyon dizide, fevri Cuphead ve onun kolayca kandırılabilen kardeşi Mugman'in başlarına gelen talihsizlikleri izleyin.

23 Kasım

Wednesday

Başroldeki Jenna Ortega’ya Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Gwendoline Christie, Christina Ricci ve daha birçok yıldızın eşlik ettiği bu yeni ve karanlık dizi, Wednesday Addams'ın tuhaf bir akademideki öğrencilik yıllarında geçen, doğaüstü gizemlerle dolu bir dedektif öyküsünü ele alıyor.

Yüzücüler

İki kız kardeş, hem yüreklerini hem de yüzme becerilerini kahramanca ortaya koyarak savaşın mahvettiği Suriye'den 2016 Rio Olimpiyatları'na uzanan bir yolculuğa çıkar.

30 Kasım

Gizemli Vakalar (2. Sezon)

Gizli ajanlar Sam ve Kit hafiyelik becerilerini, bilimsel gerçekleri ve havalı araç gereçleri kullanarak hayvanlar âleminin gizemlerini çözmek için dünyayı dolaşıyor.