Netflix'te En Çok İzlenen Diziler: Listede Türk Dizisi de Var!

Netflix tarafından paylaşılan liste ile beraber geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu. Zirvede komedi türlerindeki animasyon dizisi Gupi yer aldı. Kısa sürede çok popüler olan Gupi'nin seslendirme kadrosunda Gupse Özay, Dora Kaplan ve Rüzgar Özacun yer alıyor. Listede ayrıca fantastikten aksiyona kadar pek çok dizi bulunuyor.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler (10-16 Kasım 2025)

Gupi Last Samurai Standing As You Stood By The Witcher The Beast in Me Enfes Bir Akşam Dynamite Kiss Gizli Kimlik (The Asset) Kral Kaybederse

En popüler dijital yayın hizmetlerinden biri olan Netflix'te geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri listesinin ikinci sırasında Last Samurai Standing konumlandı. Aksiyon ve dram türlerindeki dizinin başrol oyuncu kadrosunda Junichi Okada, Yumia Fujisaki ve Kaya Kiyohara yer alıyor. Dizinin ilk sezonunda 6 adet bölüm mevcut.

En iyi mini diziler arasında yer alan As You Stood By üçüncü sırada bulunuyor. Gerilim ve dram türlerindeki dizinin başrol oyuncu kadrosunda Jeon So-nee, Lee You-mi ve Jang Seung-jo yer alıyor. 2025 yılında izleyiciler ile buluşan dizi toplamda sekiz adet bölümden oluşuyor. Dizi 7,6 IMDb puanına sahip.

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen Netflix dizileri listesinde The Witcher da yer aldı. Dördüncü sırada konumlanan bu dizi, mutasyona uğramış canavar avcısı Rivyalı Geralt'ın tehlikeli hikâyesini konu alıyor. Dizi ayrıca Ciri ve güçlü bir büyücü olan Yennefer karakterlerine de odaklanıyor. Bu üç karakterin yolları, karmaşık olaylar ve savaşlar esnasında kesişiyor.

Beşinci sırada The Beast in Me bulunuyor. Gizem, gerilim ve dram türlerindeki dizileri izlemeyi seven kişilere hitap eden yapım 2025 yılında Netflix üzerinden yayınlandı. Toplamda sekiz adet bölümden oluşan mini dizinin başrol oyuncu kadrosunda Claire Danes, Matthew Rhys ve Brittany Snow bulunuyor. Popüler dizi 7,5 IMDb puanına sahip.