Türk Dizi Karakterlerinin Anime Halini Bilebilecek misin?
Türk dizi karakterlerinin anime hallerini tahmin edebilecek misin? İpuçları azalıyor, zorluk artıyor. Gözlem gücüne güveniyorsan bu teste mutlaka göz at!
Onları repliklerinden, duruşlarından, hatta o meşhur bakışlarından tanıyorsun. Peki ya o tanıdık yüzler, bir anime çizerinin elinden çıksaydı? İşte işler o zaman değişir. Ezel'in keskin profili, Firdevs Yöreoğlu'nun ikonik tavırları... Hepsi şimdi anime dünyasına aitmiş gibi görünüyor. İlk başta sana biraz ipucu vereceğiz ama bunlara çok fazla alışmamanı tavsiye ederiz.
Testte ilerledikçe verdiğimiz ipucu da azalacak, en nihayetinde elinde hiçbir ipucu olmayacak. Karakterlerin kim olduğunu doğru bilmek için onların hâl ve hareketlerini hatırlaman gerekecek. Bakalım, o ifadelerin altındaki efsanevi Türk dizi karakterlerini bulabilecek misin...