Türk Dizi Karakterlerinin Anime Halini Bilebilecek misin?

Türk dizi karakterlerinin anime hallerini tahmin edebilecek misin? İpuçları azalıyor, zorluk artıyor. Gözlem gücüne güveniyorsan bu teste mutlaka göz at!

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır -

Onları repliklerinden, duruşlarından, hatta o meşhur bakışlarından tanıyorsun. Peki ya o tanıdık yüzler, bir anime çizerinin elinden çıksaydı? İşte işler o zaman değişir. Ezel'in keskin profili, Firdevs Yöreoğlu'nun ikonik tavırları... Hepsi şimdi anime dünyasına aitmiş gibi görünüyor. İlk başta sana biraz ipucu vereceğiz ama bunlara çok fazla alışmamanı tavsiye ederiz.

Testte ilerledikçe verdiğimiz ipucu da azalacak, en nihayetinde elinde hiçbir ipucu olmayacak. Karakterlerin kim olduğunu doğru bilmek için onların hâl ve hareketlerini hatırlaman gerekecek. Bakalım, o ifadelerin altındaki efsanevi Türk dizi karakterlerini bulabilecek misin...

Efsane Dizi Karakterlerinin Anime Halleri

2004 yılı, Nişantası, ATV... Bunlar sana bir yerden tanıdık geliyor mu?

Ona "Usta" derler...

"Tabii, siz anneleri tarafından..." diye başlayan ama bir türlü sonu gelmeyen meşhur sözü var.

Çok kaba biri ama ilginç bir şekilde seviliyor. Bu karakterin kim olduğunu bilebilecek misin?

Duygusal manipülasyon dâhil her yola başvurur, dizideki kimse tarafından sevilmez. Bu kim olabilir?

Üç kişi el ele tutuşur ve onun ismini üç kez tekrarlar. O isim ne olabilir?

Bol bol şiir okur.

Ona baba derler.

