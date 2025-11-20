Onları repliklerinden, duruşlarından, hatta o meşhur bakışlarından tanıyorsun. Peki ya o tanıdık yüzler, bir anime çizerinin elinden çıksaydı? İşte işler o zaman değişir. Ezel'in keskin profili, Firdevs Yöreoğlu'nun ikonik tavırları... Hepsi şimdi anime dünyasına aitmiş gibi görünüyor. İlk başta sana biraz ipucu vereceğiz ama bunlara çok fazla alışmamanı tavsiye ederiz.

Testte ilerledikçe verdiğimiz ipucu da azalacak, en nihayetinde elinde hiçbir ipucu olmayacak. Karakterlerin kim olduğunu doğru bilmek için onların hâl ve hareketlerini hatırlaman gerekecek. Bakalım, o ifadelerin altındaki efsanevi Türk dizi karakterlerini bulabilecek misin...

Efsane Dizi Karakterlerinin Anime Halleri Türk Dizi Karakterlerinin Anime Halini Bilebilecek misin? 2004 yılı, Nişantası, ATV... Bunlar sana bir yerden tanıdık geliyor mu? Polat Alemdar (Kurtlar Vadisi) Memnun Kaygısız (Kaygısızlar) Burhan Altıntop (Avrupa Yakası) Ethem (Cennet Mahallesi) Ona "Usta" derler... Burhan Altıntop (Avrupa Yakası) Tahsin Sütçüoğlu (Avrupa Yakası) Sinan Karahan (Aliye) Polat Alemdar (Kurtlar Vadisi) "Tabii, siz anneleri tarafından..." diye başlayan ama bir türlü sonu gelmeyen meşhur sözü var. Bihter Ziyagil (Aşk-ı Memnu) Leyla (Selena) Tuğçe (Sihirli Annem) Selena (Selena) Çok kaba biri ama ilginç bir şekilde seviliyor. Bu karakterin kim olduğunu bilebilecek misin? Kuzey Tekinoğlu (Kuzey Güney) Demir Göktürk (Kızım) Cemal Eröz (Kızım) Poyraz Karayel (Poyraz Karayel) Duygusal manipülasyon dâhil her yola başvurur, dizideki kimse tarafından sevilmez. Bu kim olabilir? Şahika Ekinci (Yasak Elma) Firdevs Yörüoğlu (Aşk-ı Memnu) Ferhunde (Yaprak Dökümü) Simay (Kuzey Güney) Üç kişi el ele tutuşur ve onun ismini üç kez tekrarlar. O isim ne olabilir? Betüş (Sihirli Annem) Tarama (Selena) Selena (Selena) Dudu Peri (Sihirli Annem) Bol bol şiir okur. Ramiz Karaeski (Ezel) Mecnun Çınar (Leyla ile Mecnun) Yavuz (Leyla ile Mecnun) Poyraz Karayel (Poyraz Karayel) Ona baba derler. İskender (Leyla ile Mecnun) Bahri (Poyraz Karayel) Celal (İçerde) Polat Alemdar (Kurtlar Vadisi) Sarp Yılmaz (İçerde) Ali Akarsu (Öyle Bir Geçer Zaman Ki) Fırat Bulut (Mahkum) Doruk Atakul (Kardeşlerim) Sonuçları Gör Türk Dizi Karakterlerinin Anime Halini Bilebilecek misin? Tekrar Dene

