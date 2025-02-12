YouTube Devri Çoktan Kapandı, Artık Kimse İzlemiyor

YouTube, 2005'te faaliyete geçtiğine göre 20 yaşına girişini kutluyor ve bu süreçte pek çok ilginç gelişme yaşandı diyebiliriz. Öyle ki, eskiden telefonlarımızda izlediğimiz YouTube videolarını artık TV ekranlarımızda izlemek daha popüler hale geldi.

YouTube CEO'su Neal Mohan'ın son açıklamalarına göre, son iki yılda Amerika'da en çok izlenen akış platformu YouTube oldu.

Telefondan İzleme Devri Bitti

Artık Amerikalılar, videoları cep telefonlarından ziyade, büyük ekranlarında takip ediyorlar. Sadece sıradan videolar değil; Shorts, podcast'ler, canlı yayınlar, spor programları, diziler ve talk show'lar da TV'den keyifle izleniyor.

YouTube'un verilerine göre, her gün TV ekranlarında toplamda 1 milyar saati aşkın içerik TV üzerinden izleniyor.

Bu değişim, YouTube'un TV deneyimini geliştirmek için neler yapacağına dair merak da uyandırıyor. Örneğin artık izlediğiniz videolara telefonunuzdan yorum yapabilir veya alışveriş sepetinize ürün ekleyebilirsiniz.

Ayrıca "Watch With" adını verdikleri yeni bir özellik de denemelerde. Bu özellik sayesinde içerik üreticileri, canlı yayınlar sırasında anlık yorumlar ve tepkiler paylaşarak izleyicilerle etkileşim kurabiliyor. İlk olarak NFL maçlarında test edilen bu özellik, yıl boyunca diğer spor etkinlikleri ve çeşitli içerik türlerinde de denenecek.

YouTube Abonelik Hizmetleri Revaçta

Diğer taraftan, YouTube'un abonelik hizmetleri de Amerika'da oldukça ilgi görüyor. YouTube TV ve YouTube Music & Premium, sırasıyla 8 milyonun üzerinde ve 100 milyondan fazla aboneye ulaştı—bu rakam deneme süresi kullanıcılarını da kapsıyor.

Ek olarak YouTube Premium kullanıcılarına yeni avantajlar sunmayı ve mevcut Key Plays, çoklu ekran deneyimi gibi özellikleri daha da geliştirmeyi planlıyor.

Artık videolarınızı küçük ekranlarda izlemek yerine, evinizin keyifli büyük ekranında YouTube keyfi yapmanın zamanı geldi. Siz de TV'den YouTube izlemeye başladınız mı yoksa telefondan devam mı? Yorumlarda buluşalım.