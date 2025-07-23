Bu Yapım Yalnızca Beş Haftada Netflix'in Algoritmasını Bozdu

K-Pop Demon Hunters, yalnızca başarılı bir animasyon değil, aynı zamanda kendi reklamını kendisi yapan bir medya örneği olarak öne çıktı. Beş hafta önce yayınlanan ve K-Pop temasından yola çıkmasına rağmen doğaüstü bir hikâye örgüsüne sahip olan animasyon yapımı, son bir haftalık süreçte 25 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenerek Netflix'in algoritmasını yerle bir etti.

K-Pop Demon Hunters Beşinci Haftasında Netflix'te Patladı

Bu durum, Netflix'te alışılmadık bir durumdur. Çünkü filmler, yayınlandıkları ilk haftada patlama yapamazsa, ilerleyen dönemlerde platform tarafından önerilmez ve listelerin gerisine düşmeye başlar. Sonunda kaybolup gider ve kullanıcı manuel olarak aramadığı müddetçe yapımı bulma ihtimali çok düşüktür.

K-Pop Demon Hunters ise önce durağan başlayıp, sonraki süreçte milyonlarca kullanıcıya ulaşmasıyla dengeleri bozdu. İlk haftada değil, beşinci haftada zirveye oturdu.

Müzikleriyle Sosyal Medyada Büyük Ses Getirdi

Bir yapımın duyulmasında pazarlama yetenekleri kadar sosyal medyada ne kadar kişiye ulaştığı da önemli. K-Pop Demon Hunters ilk haftasında viral olmayı başaramadıysa da sonralarda kulaktan kulağa, sosyal medya terimleriyle profilden profile ulaştı. Hem K-Pop, hem de Asya kültürüne derinlemesine dalan filmin kurgusu kadar müziği de özellikle genç kitle tarafından beğenildi.

Gençler, sahnede performans gösterirken iblis avlayan karakterleri büyük bir ilgiyle karşıladı. Üstelik karakterler hem inandırıcı, hem de iblis avcıları olmalarına rağmen güçlü oldukları kadar pürüzlü bir alt metine de sahipti.

Dahası, müzikleriyle de oynatma listelerinin başına geçmiş durumda. Bazı parçalar, uluslararası müzik platformlarında zirvede yer alıyor.

K-Pop Demon Hunters Müzikleri

YouTube platformunda bile milyonlarca kişiye ulaşan K-Pop Demon müzik listesinde en çok dikkat çekenler:

"Golden" — 4 haftada 79 milyon

— 4 haftada 79 milyon "How It's Done" — 4 haftada 63 milyon

— 4 haftada 63 milyon "Your Idol" — 4 haftada 47 milyon

— 4 haftada 47 milyon "Takedown" — 4 haftada 21 milyon

izlenmeye ulaştı.