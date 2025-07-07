Netflix'te Anime İzleyen Kişi Sayısı Açıklandı: Sonuçlar Şaşırtıyor

Netflix, 2025 yılı için hazırladığı anime takvimini duyurdu. Listede hem tanınmış mangaların uyarlamaları hem de devam eden anime dizilerin yeni bölümleri yer alıyor. Bununla birlikte Netflix'ten gelen açıklamaya göre platformun yarısından fazlası anime izlemeyi tercih ediyor. Netflix, 2024 yılı sonunda 301 milyon 600 bin abonesi olduğunu açıklamıştı.

2025'in yarısı geride kalırken bu sayının çok daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Zira Netflix'e yeni katılan abone sayısı geçen sene 22 milyon olarak kayıtlara geçmişti. Bu da 150 milyondan fazla kişinin Netflix üzerinden anime izlediğini gösteriyor.

Netflix Yeni Anime Serileri ve Bölümleri — Temmuz 2025

Yayınlanan takvime göre Temmuz ayı itibarıyla ekranlara gelen ya da gelmeye hazırlanan bazı dikkat çekici başlıklar şunlar:

The Summer Hikaru Died (5 Temmuz): Mangadan uyarlama seride kimliğini bulmaya çalışan karakterler ve sıkı dostluklarla şekillenen psikolojik bir macera anlatılıyor.

(5 Temmuz): Mangadan uyarlama seride kimliğini bulmaya çalışan karakterler ve sıkı dostluklarla şekillenen psikolojik bir macera anlatılıyor. Leviathan (10 Temmuz): 1914 yılında geçen alternatif bir tarih kurgusu.

(10 Temmuz): 1914 yılında geçen alternatif bir tarih kurgusu. Sakamoto Days (14 Temmuz): Suikastçılıktan emekli olan bir adam geçmişte yaptıklarıyla yüzleşiyor.

(14 Temmuz): Suikastçılıktan emekli olan bir adam geçmişte yaptıklarıyla yüzleşiyor. The Fragrant Flower Blooms With Dignity (7 Eylül): Hayatı bambaşka şekillerde yaşayan iki gencin romantik hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

(7 Eylül): Hayatı bambaşka şekillerde yaşayan iki gencin romantik hikayesini seyirciyle buluşturuyor. Record of Ragnarok (Aralık 2025): Tanrılar ve insanlar arasındaki ölümcül kavgayı anlatıyor. Üçüncü sezonuyla dönüyor.

Platform, yılın ilerleyen dönemlerinde yeni duyurular yapmayı da planlıyor. Bu yapımlar arasında klasikleşmiş eserlerin uyarlamaları ile bağımsız stüdyolardan çıkan projeler yer alacak. Ayrıca ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Cyberpunk: Edgerunners 2 ve ikinci sezonuyla geri dönecek olan Dan Da Dan için de kesin yayın tarihi belirlenecek.