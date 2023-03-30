Netflix'in Yeni Dizisi 'Kübra'dan İlk Set Görseli Paylaşıldı

Netflix'in yeni dizisi Kübra'ya dair yeni detaylar ortaya çıktı. Yağmur Taylan ve Durul Taylan tarafından yönetilen dizi, Afşin Kum'un aynı isimli romanından uyarlandı ve Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı tarafından yazıldı.

Başrolde Çağatay Ulusoy'un oynadığı dizi, mahallenin sevilen, saygılı ve inançlı genci Gökhan'ın, sanal arkadaşlık grubuna katıldığı andan itibaren hiç beklemediği bir yola girdiği hikâyeyi anlatıyor. Gökhan, Kübra adlı kullanıcıdan aldığı mesajlarla kendisini yeni bir dünyanın içinde buluyor.

Dizide, Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Ahsen Eroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birbirinden yetenekli isimler de yer alıyor.

Kübra Dizisi Konusu

İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan Gökhan, hayatının aşkıyla evlenmek için yaşamını yoluna koymaya çalışmaktadır. Gökhan’ın sıradan hayatı, parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan, Kübra isimli bir hesaptan gelmeye başlayan mesajlarla alt üst olur. Kübra, ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında birtakım bilgi ve uyarılar vermektedir. Bu mesajlaşma zamanla, Gökhan’ın seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir yolculuğa dönüşür. Bu yolculukta Gökhan’ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır.

Kübra Dizisi Oyuncuları